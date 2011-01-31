-"PAKİSTAN'IN 100'DEN FAZLA NÜKLEER SİLAHI VAR" İSLAMABAD (A.A) - 31.01.2011 - Washington Post gazetesi, Pakistan'ın sahip olduğu nükleer silah sayısının 100'den fazla olduğunu ileri sürdü. Pakistan medyasının Washington Post gazetesinden alıntı yaparak duyurduğu haberlere göre, Washington Post iddiasını Pakistanlı uzmanlara ve analistlere dayandırıyor ve Pakistan nükleer kapasitesini her yıl düzenli olarak arttırıyor. Haberde, sadece 4 yıl öncesine kadar en fazla 60 nükleer silaha sahip olan Pakistan'ın bugün stokunda 100'ü aşkın nükleer silah bulunduğuna, bu sayının büyük rakibi Hindistan'dan iki kat fazla olduğuna işaret edildi. Haberde ayrıca, Pakistan'ın uranyum ve plütonyumdan yapılan nükleer bomba üretimine son yıllarda ağırlık verdiği kaydedildi.