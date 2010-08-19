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Dünya

"PAKİSTAN'DA DİNCİ AKIMLAR GÜÇLENEBİLİR" UYARISI WASHİNGTON (A.A)

19 Ağustos 2010 17:39

-"PAKİSTAN'DA DİNCİ AKIMLAR GÜÇLENEBİLİR" UYARISI WASHİNGTON (A.A) - 19.08.2010 - ABD'de Kongre Araştırma Hizmetleri (CRS) tarafından, Pakistan'daki büyük sel felaketinden önce yayımlanan bir raporda, iklim değişikliğinin Pakistan'da yol açtığı felaketlerin, ülkedeki aşırı dinci akımları güçlendirebileceği uyarısında bulunuldu.  Raporda, iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin, aşırı dincileri güçlendireceğine, su ve yiyecek eksikliği, nüfus artışı ile zayıf yönetimin, Pakistan'ın bütünlüğü ve güvenliğini tehlikeye atabileceğine işaret edildi.  CRS raporuna göre, felaketlerle tecrit edilen, herşeyden mahrum bırakılmış bölgeler, El Kaide veya El Kaide tarzı terör örgütlerinin idaresi altına girebilir. Küresel ısınmanın Himalaya'daki buzulları erittiği, bu gelişmenin de gelecekte yeni felaketlere yol açabileceği uyarısı yapıldı.  Rapor, Pakistan'ın kuzeybatısındaki aşiret bölgesinin, geçmişte olduğu gibi yeniden El Kaide veya Taliban gibi örgütlerin eline geçmesinin, ABD'nin çıkarına ters düşeceğini kaydetti.  Ayrıca, Pakistan'da yolsuzluk, siyasi ve askeri yetkililerin çekişmeleri gibi unsurların, çevreyle ilgili sağlıklı karar alınmasını engellediği belirtildi.  CRS'in hazırladığı raporlar, sadece görüş bildiriyor ancak ifade edilenlerin, Amerikan yönetiminin resmi görüşlerini yansıtması gerekmiyor.

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