-"ÖZÜR" "SEKİZLER KABİNESİ" GÜNDEMİNDE TEL AVİV (A.A) - 27.07.2011 - İsrail radyosu, bugün toplanan İsrail'in "Sekizler" olarak tanımlanan kabine toplantısında, geçen yıl Mayıs ayındaki "Mavi Marmara gemisine el konulması sırasında meydana gelen hatalar için Türkiye'den özür dilenmesinin gündeme geldiğini" bildirdi. Radyo, bunun operasyonun kendisi veya sonuçları için bir özür olmayacağını ifade etti. Sekizler'in toplantısında, söz konusu özür biçiminin, Türkiye ile ilişkilerin tekrar eski rayına oturtulması ve Palmer raporunun yayımlanması öncesinde gündeme geldiği kaydedildi ve "Aslında Palmer raporunun, İsrail'in operasyonunun yasal olduğunu vurgulamasına rağmen, gemiye el konulduğu sırada askerlerin yapmış olabilecekleri hatalar ve bu hatalar yüzünden dünya çapında açılabilecek davalara ilişkin endişeler mevcuttur" denildi. Üst düzey bir İsralli diplomatik kaynak da radyoya, İsrail'in vakit kaybetmeden, olayda ölen veya yaralananlar için kurulacak bir fona para aktarmaya hazır olduğunu belirtti, ancak bu paranın doğrudan kurbanların ailelerine verilmeyeceğini söyledi. Aynı kaynak, Gazze'ye uygulanan ablukanın da kaldırılmayacağını ifade etti. Haberde, Sekizler kabinesindeki bakanlardan, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve Başbakan Yardımcısı Moşe Ya'alon'un Türkiye'yle ilişkilerin devamının önemine vurgu yapmalarına rağmen, İsrail'in özür dilemesine karşı çıktıkları ifade edildi. İçişleri Bakanı ve Şas partisi lideri Eliyahu Yişai'nin de Türkiye'den özür dilenmesine karşı çıkan iki bakana katıldığı belirtildi. Radyonun haberine göre, Sekizler kabinesinin konuyu yeniden ele alıp değerlendirmesi bekleniyor.