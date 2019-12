-"ÖZLEDİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞUMUZU DOYASIYA KUTLUYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonluğu doyasıya kutladıklarını söyledi. Fenerbahçe Dergisi'nin haziran ayı sayısındaki yazısında, ''Camia olarak özlediğimiz, istediğimiz, hakettiğimiz 18. şampiyonluğumuzu doyasıya kutluyoruz'' diyen Aziz Yıldırım, ''Büyük Fenerbahçe ailesinin tüm fertlerinin, bu şampiyonlukta çok büyük emeği vardır. Buradan bir kez daha, şampiyonluğumuza katkı sağlayan herkese, teker teker teşekkür etmek isterim. Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan, kötü günlerimizde dahi hep yanımızda olan, tribünlerdeki duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek olan taraftarımıza, bize daima destek olan Yüksek Divan Kurulu üyelerimize, kongre üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ediyorum'' ifadesini kullandı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elde edilen şampiyonlukta önemli payı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti: ''Sportif direktörümüz ve teknik sorumlumuz Aykut Kocaman'a ve teknik kadromuza da gönülden teşekkür ediyorum. Hocamız; kişiliği, çalışma prensipleri ve takım üzerindeki pozitif etkisiyle şampiyonluğa çok büyük katkıda bulunmuş, Fenerbahçe'deki ilk teknik adamlık sezonunu unutulmaz bir başarıyla tamamlamıştır. Camiamızın içinden gelen Sayın Kocaman'ın bu başarısı, Fenerbahçe ailesi için çok özel bir anlam ifade etmektedir. Tüm sezon boyunca çok çalışan, çok çabalayan, hiç yılmayan, vazgeçmeyen, kutsal formamızın hakkını veren ve tarihe geçen bir galibiyet serisiyle sezonu tamamlayan futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Sezon boyunca hep yanımda olan, görevlerini ve sorumluklarını hiç aksatmadan yerine getiren, zamanını kulübümüz için harcayan değerli yönetici arkadaşlarıma ve Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyorum. Bu şampiyonluk hepimizin ortak eseridir, hepimize canı gönülden kutlu olsun. Şampiyonluk yarışını son dakikaya kadar bırakmayan Trabzonspor'u da kutlamak istiyorum.'' -''AVRUPA'DA BAŞARI EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ''- Yıldırım, dünyanın sayılı spor kulüpleri arasında yerini alan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolda da şampiyonluğu yakalamasının, diğer branşlar için her zaman itici bir güç olacağını vurguladı. Yıldırım, Avrupa futbolunun görkemli sahnesi Şampiyonlar Ligi'ne, doğrudan katılıyor olmaktan da çok mutlu olduklarını bildirdi. Gelecek sezon Avrupa'da başarı yakalamak istediklerini anlatan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'mizin daimi öncelikleri arasında yer alan Avrupa'da başarı hedefini daha da yukarılara taşımak, Türk futbolunu uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmek, en önemli gündem maddemizdir. Bu hedef doğrultusundaki teknik ve idari çalışmalarımız sürmektedir. Transfer çalışmalarımız da Avrupa, lig ve kupada, yani tüm kulvarlarda başarı hedefimiz çerçevesinde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Sayın Aykut Kocaman'ın tespitleri ve talepleri doğrultusunda, ligi şampiyonlukla bitiren kadromuzu daha da güçlendireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın'' dedi. -''HUKUKİ SÜREÇ İŞLETİLİYOR''- Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen şampiyonluğun ardından kamuoyunun gündemine gelen çeşitli spekülasyonlara tepki gösterirken, hukuki süreci işlettiklerini belirtti. ''Tüm bu sevinçlerimiz ve haklı gururumuz dışında her sezon tekrarlanan bir takım senaryoların, yine bazı kesimler tarafından gündemde tutulduğunu, üzülerek ama çok da şaşırmayarak takip ediyoruz'' diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: ''Kulübümüzün ve futbolcularımızın adını çirkin senaryolarının içinde anmaya cüret edenler hakkında gerekli hukuki süreç işletilmektedir. Bu konudaki haklı tepkilerini her gün kulübümüzle paylaşan taraftarlarımızın bu konuda müsterih olmasını özellikle rica ediyorum. Kimsenin asırlık kulübümüzün adını ağzına bu şekilde almasına izin vermeyiz. Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nın da artık tüm spor camiasının yaka silktiği bu kişilerle mücadele etme yolunda çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.'' Yıldırım, diğer branşlarda ve bireysel sporlarda kulüp sporcularının elde ettiği başarılara dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Bizlere bu onuru yaşatan her bir sporcumuzu yürekten kutluyor, gurur duyduğumuz bu başarıların yarınlarımızda yineleneceğine dair en ufak bir şüphemiz olmadığını da vurgulamak istiyorum. Bu sezonki başarı zincirimizi tamamlamak için artık gözümüz kulağımız Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nda. Adını finale yazdıran takımımız, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kupayı havaya kaldıracaktır.''