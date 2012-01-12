-"Özgürlük Kafilesi"ne izin yok KİLİS (A.A) - 12.01.2012 - Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye girmeye çalışan ve kendilerine 'Özgürlük Kafilesi' adını veren Suriyeli gençlere Suriye tarafından giriş izni verilmedi. Bu sabah kara yolu ve hava yolu ile Gaziantep'e gelen Suriyeli muhalifler, 20 araçlık bir konvoy ile geldikleri Kilis girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Burada, Kilis Vali Yardımcısı Erkan Çapar ve Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar ile yaptıkları görüşmenin ardından kafileden 6 kişilik bir heyet, gözlemci sıfatıyla Mazlumder Gaziantep Şube Başkanı Abdurrahim Çelik ile birlikte Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Öncüpınar Gümrük Sahası'na geldi. Suriye tarafındaki yetkililerle görüşen heyet, konvoyda bulunan Suriyelilerin ülkelerine girmeleri için gerekli izinlerin verilmesini istedi. Ancak, Suriye yetkililerinin kafilede yer alan Suriye vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinlerinin bulunmadığını öne sürüp ülkeye girişlerine müsaade etmedi. Bunun üzerine 6 kişilik temsilci grubu Kilis'e geri dönmek zorunda kaldı. Burada kendilerini bekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından karşılanan heyet adına bir basın açıklaması yapan Rami Karaali, Dünyanın bir çok ülkesinden gelen Suriyelilerle ülkelerine girmeye çalıştıklarını, ancak Suriyeli yetkililerin gerekli izinleri olmadığı için girişlerine izin verilmediğini bildirdiklerini söyledi. Suriye'ye girmeleri halinde asker ve polislerin kendilerini gözaltına alacakmış gibi beklediklerini ifade eden Karaali, Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almaları halinde ülkelerine girebilecekleri yönündeki gerekçeyi bir bahane olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Beraberinde getirdikleri gıda ve sağlık malzemelerini de içeriye sokamadıklarını vurgulayan Karaali, bu yardım paketlerini Suriyeli vatandaşlara ulaştırmak için bir çaba sarf edeceklerini bunun için Kilis kent merkezinde çadır kurup bekleyeceklerini belirtti. Bu açıklamaların ardında, aynı açıklama grupta bulunan iki kişi tarafından Arapça ve İngilizce olarak da dile getirildi. Kilis kent merkezinden geçişleri sırasında, Beşşar Esed yanlısı bir gurupla karşılaştıklarını, ellerinde eski Suriye bayrakları ile Esed posterleri olduğunu söyleyen Karaali, ''Bu insanlar bize ağza alınmayacak küfür ve hakaretler etti. Ancak, Kilis polisi gerekli önlemleri aldığı için bu insanların bize zarar vermesi engellendi. Bundan dolayı Kilis Valisi, Kilis Emniyet Müdürü ve diğer yetkililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' dedi. Grup açıklamanın ardından Suriye lideri Beşşar Esed aleyhine sık sık sloganlar atıp Arapça marş ve türküler söyledi. Bu arada, eylemci grup, halen Kilis kent merkezi girişinde otomobilleri ile birlikte beklemeye devam ediyor.