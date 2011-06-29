-"ÖZGÜRLÜK FİLOSU 2"DE DİNLİR BULUŞMASI ATİNA (A.A) - 29.06.2011 - Gazze'ye doğru yola çıkacak "Özgürlük Filosu 2"ye katılacağı açıklanan Kanada gemisinde yolculuk edecek aktivistler arasında Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Budist aktivistlerin bulunduğu açıklandı Bir Yunan adasında yola çıkmayı bekleyen Kanada gemisiyle Gazze'ye götürülecek ilaçların limana geldiğinin öğrenilmesinin ardından, Avustralya, Danimarka, Almanya, Kanada, Belçika, Rusya ve Türkiye'yi temsilen seçilen aktivistler ilaçları gemiye taşıdı. İlaçların bulunduğu kutuları inceleyen ve gemide aktivist olarak bulunan doktorlardan Kanadalı Bachar Elsolh ve Belçikalı Guıdo Gorissen, ilaçların özellikle parkinson, kalp, şeker ve yüksek tansiyon hastaları için hayati öneme sahip olduğunu gazetecilere açıkladı. "Gazze İçin Kanada Gemisi" Organizasyon Komitesi üyesi Stephan Carriven, AA muhabirine, gemide Avustralya, Danimarka, Almanya, Kanada ve Belçika'da yaşayan insanların gönderdiği yardımlarla alınan 30 bin dolarlık ilaç olduğunu belirterek, "Ayrıca bir miktar bağış olarak gönderilen ilacımız mevcut. İlaçları alırken Gazzeli doktorların bize gönderdiği listeyi gözönünde bulundurduk ve öncelikle Gazze'de temin edilmesi imkansız ve çok pahalı olan ilaçları aldık. Bunlar, Filistinlilerin acil ihtiyacı olan ilaçlar. Filistinli doktorlara bu ilaçların ulaşması halinde birçok kadın, çocuk ve yaşlının tedavisine başlanmış olacak. Gazze'ye götüreceğimiz ilaçların son kullanma tarihleri 2014. Bu konuda ortaya atılan iddialar yalan" dedi. Carriven, Yunanlı liman yetkililerin Kanada gemisinde inceleme yaptığına da işaret ederek, "Geminin yola çıkmasıyla ilgili kararlarını bize bildirecekler. Gazze'ye gitmeye hazırlanan bir geminin pervane kısmının sabote edildiğini öğrendik. Bu nedenle gemide her gün 4'er aktivist 3'er saat arayla kesintisiz nöbet tutacak. Biz tüm engellemelere rağmen Gazze'ye gitmeye kararlıyız" diye konuştu. -FARKLI İNANÇLARI BULUŞTURAN YOLCULUK- "Gazze İçin Kanada Gemisi" Organizasyon Komitesi üyesi David Heap, Gazze'ye gitmeyi hedefleyen Kanada gemisinde Avustralya, Danimarka, Almanya, Kanada, İsrail, Belçika, Rusya ve Türkiye'den yaklaşık 50 aktivist ve gazetecinin bulunacağına işaret ederek, "Aktivistlerin arasında Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Budist olanlar var. Bu insanları buluşturan, Gazze yolculuğu ve orada yaşayan Filistinlilere yardım etme inancı. İnsanlar, iki kuşak önce de İspanya'da yaşanan iç savaşta aynı duyarlılığı göstermişlerdi. Bugün ise dünyanın farklı yerlerinden insanlar yeniden 'insanlık sınavı' veriyor. Gemide biri Türk 10 gazeteci bulunuyor. Türkiye'den de bir gazetecinin bizimle yolculuğa çıkacak olması önemli. Biz amacımızı tüm dünyayla paylaşmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Heap, Kanada gemisine "Tahrir" adını verdiklerini anlatarak şunları söyledi: "Gazze yolculuğumuz öncesinde öncelikle Kanada ile ilgili isimler üzerinde duruyorduk. Bu süreçte Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Mısır'a gitmiştik ve yolculuğumuz engellendiği için Tahrir Meydanı'nda olayı protesto etmiştik. Sonrasında Mısır'daki gelişmelerle birlikte, 'Tahrir' adı evrensel bir özellik kazandı, taşıdığı anlam nedeniyle gemiye biz de bu adı verdik ve aktivistler de bu kararımızı destekledi." Bu arada Tahrir adlı Kanada gemisinde bulunan ve oldukça eski olduğu öğrenilen malzeme odası basın mensuplarına gösterilerek, odadaki aletlerin tamamının, geminin olası bir sorun çıkarması halinde kullanılacak malzemeler olduğu, odada bulunan malzemelerin aktivistlerle ilgisi bulunmadığı açıklandı. -3 BİN TON YARDIM MALZEMESİ- İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetkilileri ise AA muhabirine, 2 yük gemisi ile 9 yolcu gemisinin uluslararası sulardaki buluşma noktasında bir araya geleceğini ve Gazze'ye doğru ilerlemek için çeşitli limanlardan yola çıkacaklarını belirterek şunları kaydetti: "Gemiler, yaklaşık üç bin ton yardım malzemesiyle birlikte çeşitli devletlerin meclis üyelerini, siyasetçileri, yazarları, sanatçıları, gazetecileri, spor dünyasından isimleri; yani onlarca ülkeden yüzlerce sivili ve ayrıca yerel halklardan ve çeşitli inanç gruplarından temsilcileri taşıyacak. Filoda, 22 kurumun organizesinde 10 gemi, 400 civarında aktivist ve 50'ye yakın gazeteci olması bekleniyor. 'Gazze'ye Özgürlük Filosu-2' organizatörlerinin Atina'da düzenlediği basın toplantısına çok sayıda basın mensubu ile 1982 yılında ABD'nin en önemli gazetecilik ödülü olarak kabul edilen Pulitzer'e layık görülen Afrika asıllı Amerikalı yazar Alice Walker, Avrupa'dan sosyal demokrat, yeşiller ve işçi partilerinden temsilciler katıldı."