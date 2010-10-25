-"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ"NE GÖZALTI ANTALYA (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen özel hayatın ihlaline ilişkin soruşturma kapsamında Antalya'da da bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, Antalya'da da bir kişinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.