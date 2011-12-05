-"Özaydınlı yasaklı değil" İSTANBUL (A.A) - 05.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü, asbaşkan Murat Özaydınlı hakkında 'seyirden yasaklanma' kararı olmadığını bildirdi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, soruşturmada şüpheli olarak geçen kişilerin bir kısmı hakkında 'seyirden yasaklanma' yönünde bir karar alındığı ve bu yöndeki kararın da kulüplere tebliğ edildiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Bugünkü bazı gazeteler, bu karar doğrultusundaki isimler arasında asbaşkanlarımızdan Murat Özaydınlı'nın da olduğunu ifade etmektedir. Asbaşkanımız Özaydınlı'ya dair bu yönde herhangi bir karar olmadığını, basına yansıyan bu ifadelerin yanlış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.'' Öte yandan, kulüp açıklamasında, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan kulüp asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun cezaevinde kavga ettiği yönündeki iddiaların, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile yalanlandığı kaydedildi.