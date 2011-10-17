-"Oyunu daha kısa mesafede oynamalıyız" İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, oyunu daha kısa mesafede oynamaları gerektiğini söyledi. NTVSpor'da bir programa katılan Portekizli adam, Türk futbolunda defans ve hücum oyuncuları arasındaki mesafenin uzun olduğunu, Beşiktaş olarak da oyunu daha kısa mesafede oynamaları gerektiğini dile getirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçlarda kısa mesafede oynadıklarını vurgulayan Carvalhal, ''Ligde bunun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Ancak Avrupa Ligi'nde oynadığımız takımlarla ligde oynadığımız takımlar arasında oyun stili anlamında bir fark var. Biz Avrupa'daki oyun stiline karşı belki iyi organize olabiliyoruz, ama Türkiye’de bunu geliştirmemiz lazım. Son zamanlarda devamlı bunun üzerinde çalışıyoruz. Dünkü maçta belki bir adım geriye gittik. Fakat oyun kalitemizi daha iyi hale getirmek için iyi adımlar attığımızı söyleyebilirim'' dedi. Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Türkiye'de adaptasyon ile ilgili sorun yaşamadığını da anlatarak, ''Ben buraya gelmeden önce de Türkiye Ligi'ni çok yakından takip ediyordum. Maçları olabildiğince izlemeye çalışıyordum ve lig ile ilgili bir fikir sahibiydim. Buraya geldikten sonra 1,5 ay içinde takımın hem yeni, hem de eski bütün maçlarını izlemeye çalıştım. Bunun sayesinde de biraz fikir sahibi olmaya çalıştım. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemeyeceğim'' diye konuştu. -''Geçen sezon 2 Türk takımından teklif aldım''- Carlos Carvalhal, geçen sezon Türkiye'den iki takımdan teklif aldığını dile getirdi. Bu dönemlerde de Türkiye'ye gelebileceği düşüncesine sahip olduğunu kaydeden Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: ''O yüzden Türkiye Ligi'ni daha yakından tanımaya ve maçları izlemeye çalıştım. Geçen senenin aralık ayına doğru da İspanya’ya gitme durumum vardı, fakat daha sonra bu da gerçekleşmedi. O sürece kadar da Türkiye Ligi'ndeki maçları takip ediyordum.'' Carvalhal, mağlup oldukları Kayserispor maçında konsantrasyon sorunu yaşadıklarını, bunda birçok oyuncunun milli takım kamplarında olmasının etkili olduğunu söyledi. -Quaresma, Guti, Simao ve Fernandes konusu- Beşiktaş'ın yıldızları Quaresma, Guti, Simao ve Fernandes gibi oyuncuların sporcu gibi yaşamadıkları yönünde eleştirilerin hatırlatılması üzerine Carvalhal, şöyle konuştu: ''Her şeyden önce takımda bütün oyuncular üst seviye profesyonel oyuncular. Türk futbolunun çok farklı bir karakteristiği var. Normalde bir tane forvet oyuncusu, arkasında da ikinci yarım forvet diyebileceğimiz bir forvet oyuncusu yer alıyor. İki tane kanat oyuncusu, iki tane de orta saha oyuncusu ve de 4 tane defans oyuncusu Türk futbolunun karakteri. Aşağı yukarı bütün takımlar bu şekilde oynuyorlar. Sahip olduğumuz oyuncu yapısından dolayı da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü Simao ve Quaresma hiçbir zaman tam bir kanat oyuncusu değiller. Normalde 4-3-3 oynayan takımların kanatlarında oynayan oyuncular. Çok fazla orta sahaya gelip de dörtlüyü tamamlayacak oyuncular değiller. Bu futbol kültürüne göre de ikinci bir forvet oyuncusu izliyoruz. Ama burada bir dengesizlik doğuyor. Eğer dengesiz bir takım sahaya sürerseniz, maçı kazansanız da hiçbir zaman bir turnuva kazanamazsınız. Belki bir maçı 5-0 kazanabilirsiniz, ama sonucunda bir şey elde edemezsiniz.''