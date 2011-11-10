-"Oyuncularımız geldiğimiz noktanın kıymetini bilmeli" İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, ay-yıldızlı ekibin yarın Hırvatistan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu ilk maçıyla ilgili olarak, ''Oyuncularımız geldiğimiz noktanın kıymetini bilmeli ve finaller öncesindeki son engelde kendilerinden beklenen oyunu ortaya koymalı'' dedi. Hollandalı teknik adam, Hırvatistan ile yarın İstanbul'da yapılacak ilk maç öncesi, TFF tarafından hazırlanan 'Maç Kitabı''nda, ''Türkiye'ye unutulmayacak bir gece daha yaşatalım!'' başlığıyla yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı: ''Zorlu grup maçları sonrasında play-off aşamasına geçtik ve Euro 2012 yolunda Hırvatistan'la eşleştik. Hırvatistan, uzun yıllardır oynadığı futbolla ve katıldığı uluslararası turnuvalardaki başarılarıyla Avrupa'da saygınlık kazanmış bir ekip. Kendisini işine adamış bir teknik adamın yönetiminde, oyun anlayışı ve kadrosu oturmuş bir ekibe karşı oynayacağız ve işimiz hiç kolay olmayacak. Zaten play-off'lara da kolay gelmedik. Oyuncularımız geldiğimiz noktanın kıymetini bilmeli ve finaller öncesindeki son engelde kendilerinden beklenen oyunu ortaya koymalı. Oyuncularımız, geçen aydan beri daha fazla lig ve Avrupa kupası müsabakası oynayarak en üst uluslararası seviyede maç oynayacak düzeye ulaştı. En hazır oyuncularımızı titizlikle seçip bu karşılaşma için kadromuza davet ettik. Türk Milli Takımı'nın zor maçlarda ortaya koyduğu sıra dışı performansı Hırvatistan karşısında da tüm taraftarlarımıza seyrettirmeyi umuyoruz. Hiçbir futbolseverin Euro 2008'de Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan çeyrek final karşılaşmasını unutabileceğini sanmıyorum. Benim de kazananı penaltı atışlarının belirlediği o dramatik maçla ilgili hatırladıklarım halen hafızamda tazeliğini koruyor. Hep hatırlanması gereken bir geceydi. Şimdi Türkiye'ye unutulmayacak bir gece daha yaşatma zamanı. Burada şüphesiz iş sadece futbolculara düşmüyor. Stadyuma gelen seyircilerimiz de yaratacakları atmosferle takımımızı sonuna kadar destekleyip, rakibimizi baskı altına almalı. Hepinize kutlamayla geçecek bir gece diliyorum.''