-"Oyuna konsantre olmak istiyoruz" İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak olan Stoke City'nin teknik direktörü Tony Pulis, Manchester-İstanbul arasındaki zorlu yolculuklarını düşünmek istemediklerini ve iyi bir dinlenme ile yapacakları karşılaşmaya odaklanmak istediklerini söyledi. Manchester'dan 16.30'da özel uçakla havalanan Stoke City kafilesi saat 23.30'da konaklayacakları Çırağan Palas Kempinski Oteli'ne gelirken,futbolcular ve teknik heyet, odalarına yerleşmeden önce yemeğe geçti. Stoke City Teknik Direktörü Tony Pulis, yemeğin ardından düzenlediği basın toplantısında, yolculukla ilgili yöneltilen soru üzerine, ''Bu gece olanları düşünmek istemiyoruz yarına konsantre olmak istiyoruz. İyi bir dinlenmeyle maça çıkacağız'' dedi. ''Böyle bir şey olmaması mümkün müydü?'' şeklindeki soru üzerine ise Pulis, ''Gerçekten bilmiyorum. Şu an için güvenli bir şekilde vardığımız için sevinçliyim'' diye konuştu. Bu akşam karşılaşacakları Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu kaydeden Pulis, ''Zorlu bir mücadele olacak. Buna hazırlıklıyız'' dedi. ''Yanlış havalimanına inme nedeniyle tehlike hissettiniz mi?'' şeklindeki soru üzerine Pulis, ''Tehlike hissetmedim. Sadece bir an evvel kamp yapağımız otele gitmek istedim. Yanlış havalimanından sonra planlarda bir değişiklik olmadı. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve bizi otobüslerin beklediği Atatürk Havalimanı'na indik'' ifadelerini kullandı. İstanbul'a yedek ağırlıklı bir kadroyla gelmelerine karşın ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini kaydeden Pulis, ''Elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş seyircisinin muhteşemliğinin farkındayız. Elimizden gelenin en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz'' dedi. Pulis, Beşiktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı karşılaşmayı izlediğini ve iyi bir futbol gördüğünü kaydetti. Stoke City'nin iyi bir sezon geçirdiğini de kaydeden Pulis, ''Premier Lig dünyanın en zor liglerinden birisi. Hem burada hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyoruz. Grup maçlarını yarınki maçın sonucu ne olursa olsun Avrupa'nın sayılı iki kulübünden en azından birinin üzerinde bitirmeyi garantiledik'' dedi. Tony Pulis'in 4 saat gecikmeli yapılan basın toplantısı yaklaşık 10 dakika sürdü. Basın toplantısının daha önce 20.30'da başlayacağı duyurulmuştu. Basın toplantısına UEFA kuralları gereği bir futbolcunun da katılması beklenirken, Stoke City takımından herhangi bir futbolcu toplantıda yer almadı. İngiliz ekibinden toplantının geç saatlere kalması nedeniyle savunma istenmesi bekleniyor.