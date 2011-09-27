-"Oturduğum ev komşumunmuş" stresine son KAYSERİ (A.A) - 27.09.2011 - Tapuda oturduğu ev veya işyeri komşusunun üzerine kayıtlı çıkan mülk sahiplerinin imdadına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetişti. 19 Eylül'de yayınlanan genelgeye göre, hatalı blok ya da daire numaralarında düzeltme işlemi tüm daire sahiplerinin tapu müdürlüklerine başvurmasına gerek kalmadan, lisanslı harita kadastro bürolarının hazırlayacağı teknik raporla yapılabilecek. Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı AA muhabirine yaptığı açıklamada, kat irtifaklı ve kat mülkiyetli yapıların, fiili durumları ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimari projedeki bağımsız bölüm numaralarının veya vaziyet planında gösterilen blokların numaralarının zaman zaman farklılıklar gösterdiğini söyledi. Kendilerinden kaynaklanmamasına rağmen bu sorunlarla muhatap olmak zorunda kaldıklarını ifade eden Büyükboyacı, şöyle devam etti: ''Örneğin, bir apartmandan daire satın alıyorsunuz. Ancak, projede aldığınız dairenin numarası farklı. Çünkü, biz numaralama yaparken projeyi esas alıyoruz. Senin aldığın daire aslında karşı komşunun oturduğu daire. Önceden bunu düzeltmek için tüm kat ve blok maliklerinin biraraya gelerek tapu müdürlüklerine başvurmaları ve kat mülkiyetine şerh koyarak yeniden kat mülkiyeti tesis edilmesini istemeleri gerekiyordu. Bu da çoğu zaman mümkün olmuyordu. Çünkü, tüm kat malikleri biraraya getirilemiyordu. Bunun yanında hukuki olmamasına rağmen kat malikleri kendi aralarında kağıt üzerinde alım satım yapıyorladı. Bütün bunlar zaman alan ve masraflı işlemlerdi.'' Büyükboyacı, yıllarca çözülemeyen bu sorunlara 19 Eylül'de yayımlanan bir genelge ile pratik çözüm getirildiğini belirtti. Düzeltme işleminin artık lisanslı harita kadastro bürolarının hazırlayacağı teknik raporla yapılabileceğini vurgulayan Büyükboyacı, şu bilgileri verdi: ''Zaman zaman (Oturduğum ev tapuda komşumun çıkıyor) veya (Benim dükkanımda komşum oturuyormuş) şeklinde vatandaşların şikayetleri ile karşılaşıyoruz. Bu tür sorunu olan kat malikleri ya da bina yöneticilerinin, lisanslı harita kadastro bürolarına başvurmaları yeterli olacak. Bu bürolar binalardaki fiili durumu tespit ederek teknik bir rapor hazırlayacaklar. Bu raporları belediyelere, belediye mücavir alanı dışında olan yerler ise ile özel idarelere onaylatarak tapu müdürlüklerine bildirimde bulunacaklar. Tapu müdürlüklerimizde gerekli düzeltme işlemini gerçekleştirecekler.'' Büyükboyacı, Kayseri'de 4 lisanslı harita kadastro bürosu bulunduğunu sözlerine ekledi.