-"Otomobil kullanmaları zinayı artırabilir" RİYAD (A.A) - 03.12.2011 - Suudi Arabistan'da, danışmanlık görevi yürüten Şura Konseyi için yazılan bir raporda, kadınların otomobil kullanmasına izin verilmesinin, evlilik dışı cinsel ilişkiyi artıracağı iddia edildi. Kadın hakları savunucusu Valid Ebu Elkeyr, tanınmış bir akademisyen tarafından hazırlanan raporun, tamamı erkeklerden oluşan ve Kral'a danışmanlık görevi yürüten Şura Konsey'ine gönderildiğini belirtti. Kemal Subhi imzalı raporda, kadınların araç kullanmalarına izin vermenin, ülkedeki "bakire gelin geleneğini" tehdit ettiği kaydedildi. Subhi, otomobil kullanmanın iki cinsin daha fazla bir araya gelmesine neden olacağını ve bu nedenle de cinsel ilişkiyi teşvik edeceğini savundu. Suudi Arabistanlı kadınlar, otomobil yasağına karşı çok sayıda protesto gösterisi düzenledi. Kadınların kendi araçlarını kullanmalarına henüz izin vermeyen Suudi Kralı ise 2015'de kadınların yerel seçimlerde oy kullanmasına izin vereceğini açıkladı.