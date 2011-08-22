-"Ostim" iddianamesi kabul edildi ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 3 Şubat 2011'de OSTİM'de meydana gelen, 20 kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 2 patlamayla ilgili hazırladığı iddianame, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet Savcıları Veli Güney, Yeter Gümüş, Abdularif Akgüç ve Hakan Pektaş'ın hazırladığı iddianamede, patlamaların meydana geldiği işyerlerine gaz satışı yapan firmanın ortağı ve yasal yöneticisi Kasım Ersoy ile firma çalışanları Bahadır Esendik, Burhan Koç, Ali Bayındır, Hüseyin Erdem, Yusuf Kılıç ve Tuncay Karabenli'nin ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' ve ''tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirilmesi'' suçunu işledikleri iddiasıyla 26'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. Patlamaların meydana geldiği işyerlerinin yasal sorumluları Aydın Özkan ve Numan Güleç'in ise ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları'' iddiasıyla cezalandırılmaları istendi. İddianamede, soruşturma aşamasında uzman bilirkişi heyetince patlamalarla ilgili hazırlanan rapora yer verildi. İddianameye göre raporda, patlamaların meydana geldiği işyerlerine firmaca satışı yapılan oksijen tüplerinden bir bölümüne daha önceden doğalgaz dolup boşaltıldıktan sonra, oksijen gazı doldurularak gönderildiği, gönderilen doğalgaz ve oksijen karışımının yüzde 5-15 arasındaki bir patlama aralığında olduğu belirtildi. İşyerlerinde, açılan regülatör vanasındaki sürtünme nedeniyle patlamanın meydana geldiği kaydedilen bilirkişi raporunda, patlamanın etkisiyle işyerinde bulunan diğer yanıcı gazların infilakı ve ortamdaki ateşli sistemlerin çalışmasının yangına neden olduğu ve patlamanın etkisini artırdığı kaydedildi. Patlamalarda hayatını kaybeden 20 kişinin 23 yakınının ''müşteki'' olarak yer aldığı iddianamede, iki olayda yaralanan 43 kişi ile ikinci patlamada iş yerleri ve araçları zarar gören 46 kişinin ismine de yer verildi. Mahkeme, ilk duruşmayı 12 Eylül Pazartesi görecek.