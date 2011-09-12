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"OSTİM" davası başladı ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 15:10

-"OSTİM" davası başladı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Ankara'daki OSTİM organize sanayi bölgesinde 3 Şubat 2011'de meydana gelen, 20 kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 2 patlamada sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 9 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları katılıyor. İddianamede, patlamaların meydana geldiği işyerlerine gaz satışı yapan firmanın ortağı ve yasal yöneticisi Kasım Ersoy ile firma çalışanları Bahadır Esendik, Burhan Koç, Ali Bayındır, Hüseyin Erdem, Yusuf Kılıç ve Tuncay Karabenli'nin, ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' ve ''tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirilmesi'' suçunu işledikleri iddiasıyla 26'şar yıla kadar hapsi isteniyor.  Patlamaların meydana geldiği işyerlerinin yasal sorumluları Aydın Özkan ve Numan Güleç ise ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçlamasıyla yargılanıyor. -Yakınını kaybedenler basın açıklaması yaptı- Bu arada, patlamalar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma öncesinde basın açıklaması yaptı.  İlk patlamada ölen Abdullah Karakulak'ın oğlu Fatih Karakulak, yaptığı açıklamada, Ostim, İvedik'te sevdiklerini kaybedenler olarak, başka canların yanmamasını, başka anne ve babaların ağlamamasını istediklerini ifade ederek, ''Yakınlarını kaybetmiş ve yaralanmış aileler bir araya gelerek, bu memleketin geleceği için, iş güvenliği için, sağlıklı yaşam koşulları için, kanun dışı çalışma koşullarını sona erdirmek için davalarımızın takipçisi olacağız'' diye konuştu. Açıklama sırasında, bazı kişiler, sevdiklerinin fotoğraflarını taşıdı.

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