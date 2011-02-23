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"OSMAN GAZİ

23 Şubat 2011 01:13

-"OSMAN GAZİ-1" DE BİNGAZİ LİMANI'NA YANAŞTI  ORHAN GAZİ-1 FERİBOTU (A.A) - 22.02.2011 - Libya'daki Türkleri yurda getirmek üzere yola çıkan, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'ye (İDO) bağlı iki feribottan ''Osman Gazi-1'' de Bingazi Limanı'na yanaştı.  Libya'daki Türklerin yurda getirilmesi için bu ülkeye gönderilen ''Orhan Gazi-1'' feribotunun ardından ''Osman Gazi-1'' feribotu da Bingazi Limanına geldi.  Feribotun limana yanaşmasının ardından Libya'daki muhalif güçlerden olduğu tahmin edilen 6 kişilik bir grup, görevlilerle konuşmak üzere gemiye bindi.  Feribotların limana yandan yanaşması nedeniyle Türk vatandaşlarının arkadaki rampa yerine, yandaki kapıdan içeriye alınması planlanıyor. Bingazi Limanı'nda pasaport işlemleri tamamlanan ve ''Orhan Gazi-1'' ile ''Osman Gazi-1'' feribotlarıyla bu ülkeden tahliye edilecek 3 bin vatandaşın bekleyişi sürüyor.  Feribotlardaki mürettebat ve muhabirlerin gemi dışına çıkmasına izin verilmiyor.  Limanın yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan Türk vatandaşları, eşyalarıyla yürüyerek feribotların bulunduğu noktaya geldi. Limandaki görevlilerin yönlendirmesinin ardından vatandaşlar feribotlara binecek. 

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