-"ÖRÜMCEK ADAM" YİNE TIRMANDI DUBAİ (A.A) - 29.03.2011 - Yüksek binalara tırmanmasıyla ünlenen "örümcek adam" lakaplı Fransız Alain Robert, bu kez de dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai'deki Burç Halife'ye tırmandı. Bölgedeki AFP muhabiri, Robert'in (48) 828 metre yüksekliğindeki gökdelene yaklaşık 6 saatte tırmandığını belirtti. Robert, eğitime dikkati çekmek amacıyla gökdelene tırmandığını, bunun gençlere ve öğrencilere bir mesaj olduğunu söyledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Robert'in tırmanışı saatlerce ertelendi. Tırmanışı düzenleyenlerin isteği üzerine bu sefer halat kullanan Robert, bu tür önlemlerin heyecanını artırdığını söyledi. Robert, şimdiye kadar New York'taki Empire State binası ve Tayvan'daki dünyanın ikinci en yüksek binası Taipei 101 dahil olmak üzere 80'i aşkın gökdelene, ünlü anıta güvenlik ağı olmadan tırmandı. İlk tırmanışını 12 yaşında, anahtarını unuttuğu ve ailesinin eve dönüşünü beklemek istemediği için, 8 katlı apartmanın 7 katını tırmanıp camdan içeri girerek yaptı. "Örümcek adam", Dubai'de aralarında "sınır tanımayan eğitim" konulu uluslararası bir konferansın da bulunduğu çeşitli etkinliklere katılıyor. İnşası geçen yıl tamamlanan Burç Halife'nin 160 katı bulunuyor.