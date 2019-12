-"ÖRÜMCEK ADAM" EVİNE DÖNÜYOR NEW YORK (A.A) - 01.01.2011 - Broadway'de sahnelenen ''Örümcek Adam'' müzikalinde Örümcek Adam karakterini canlandırırken sahneden düşen aktör Christopher Tierney'in birkaç gün içinde tedavi gördüğü hastaneden evine döneceği bildirildi. Müzikal sözcüsü Rick Miramontez, Tierney'in çarşamba günü rehabilitasyon merkezinden taburcu edileceğini söyledi. Tierney'in ailesi de sanatçının New Hampshire'deki evde tedavisinin süreceğini kaydetti. "Spider-Man: Turn Off the Dark" adlı müzikalde oynayan Tierney, 20 Aralıktaki gösteride emniyet halatı kullanmasına rağmen 9 metre yükseklikten düşmüştü. Kafatası ile omurgasında kırık ve çatlamalar oluşan Tiernej ameliyata alınmıştı. Örümcek Adam müzikali, 65 milyon dolarlık bütçesiyle şimdiye kadar Broadway'de sahnelenen en pahalı yapım durumunda.