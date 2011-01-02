T24 LogoT24 Logo
Dünya

"ÖRÜMCEK ADAM" EVİNE DÖNÜYOR NEW YORK (A.A)

02 Ocak 2011 00:46

-"ÖRÜMCEK ADAM" EVİNE DÖNÜYOR NEW YORK (A.A) - 01.01.2011 - Broadway'de sahnelenen ''Örümcek Adam'' müzikalinde Örümcek Adam karakterini canlandırırken sahneden düşen aktör Christopher Tierney'in birkaç gün içinde tedavi gördüğü hastaneden evine döneceği bildirildi. Müzikal sözcüsü Rick Miramontez, Tierney'in çarşamba günü rehabilitasyon merkezinden taburcu edileceğini söyledi. Tierney'in ailesi de sanatçının New Hampshire'deki evde tedavisinin süreceğini kaydetti. "Spider-Man: Turn Off the Dark" adlı müzikalde oynayan Tierney, 20 Aralıktaki gösteride emniyet halatı kullanmasına rağmen 9 metre yükseklikten düşmüştü. Kafatası ile omurgasında kırık ve çatlamalar oluşan Tiernej ameliyata alınmıştı. Örümcek Adam müzikali, 65 milyon dolarlık bütçesiyle şimdiye kadar Broadway'de sahnelenen en pahalı yapım durumunda.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24