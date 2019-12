-"ORTADOĞUDAKİ GELİŞMELERİ KAYGIYLA İZLİYORUZ" ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, son dönemlerde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmeleri, kaygı ve üzüntüyle izlediklerini belirterek, Tunus ve Mısır'ın ve vatandaşlarının biran evvel hak ettiği demokratik ve adil bir yapıya ulaşması konusundaki beklentilerini ifade etti. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda (DTM) gazetecilere Tunus ve Mısır'da meydana gelen olayları değerlendirdi. Tunus'daki gelişmelerden sonra, hükümetin kurulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu, kısa sürede adil ve demokratik seçimlerin yapılmasını beklediklerini belirten Çağlayan, kardeş ülke Mısır'da meydana gelen olayları endişeyle izlediklerini ve üzüntü duyduklarını söyledi. Mısır'da çok sayıda can kaybı ve yaralıların olmasının üzüntülerini derinleştirdiğini belirten Çağlayan, Mısır halkının itidal ve sağduyu içinde hareket etmesi beklentisi içinde olduklarını bildirdi. Çağlayan, ''Ümit ediyoruz ki en kısa sürede, barışçı ve demokratik yöntemlerle insan haklarına saygılı bir biçimde olaylar çözüme kavuşturulacaktır. Her iki ülkenin de biran önce ülkenin ve vatandaşlarının hak ettiği demokratik ve adil bir yapıya ulaşması noktasındaki beklentilerimizi buradan ifade etmek istiyorum'' dedi. Mısır ve Tunus'da Türkiye'nin çok ciddi ekonomik ve ticari ilişkilerinin bulunduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'nin Tunus'a 2010 yılı itibariyle 715 milyon dolar tutarında ihracatı, 280 milyon dolar tutarında da ithalatı bulunduğunu bildirdi. Türkiye'nin Tunus ile dış ticaretinin 1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Çağlayan, Mısır'ın ise Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari partnerlerinden biri olduğunu söyledi. Çağlayan şöyle dedi: ''2010 yılı itibariyle Mısır'la 3,2 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. 2,3 milyar dolarlık ihracatımız, 926 milyon dolarlık da ithalatımız var. Ve Mısır, Türkiye'nin tarihinde en yüksek ihracatı geçen yıl gerçekleştirdi. Yani Mısır ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ve iki ülke ekonomisinin birbirine entegrasyonunun net bir göstergesidir. Bu çerçevede Mısır'a 6 bin 553 firmamız ihracat yapıyor. Mısır'da bin 500 tane Türk orta ve üst düzey çalışan var. 34 firmanın showroomu ve mağazası Mısır'da var. 107 Mısırlı firmanın Türkiye'de, 205 Türk firmasının da Mısır'da 2 milyar dolara yakın yatırımı var. Mısır'da 2 milyar dolara yaklaşan Türk yatırımlarında 50 bini aşkın Mısırlıya istihdam sağlanıyor. Yine Mısır'da Türkler tarafından oluşturulmuş olan bir endüstri sanayi bölgesi var. Bu bölgede de yine Türk firmalarımız yatırım yapmış durumda. Müteahhitlik sektöründe ise Türk firmaları bugüne kadar 600 milyon doların üzerinde proje üstlendi. Gelişmeleri ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Oradaki girişimcilerimizin, işçilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın zarar görmemesi için devlet her türlü çabayı, çalışmayı yapıyor.'' Bu çerçevede 5 uçakla bin 500 kadar Türk vatandaşının yurda getirildiğini anımsatan Çağlayan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi ve THY Genel Müdürüyle dün yaptığı telefon görüşmesinde Mısır'ın Luksor kentinde de Türkiye'ye gelmek için uçak bekleyen Türk Vatandaşların olduğunun kendisine söylediğini kaydetti. THY, Ulaştırma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığı'nın belli bir çalışma ortamı içinde olduklarını anlatan Çağlayan, ''Bu konuda vatandaşlarımızın en ufak bir şekilde burnu kanamadan Türkiye'ye getirilmesi konusunda önemli çabalar sarf ediyoruz'' dedi. Mısır'daki Türk firmalarını, Türk tesislerini ve çalışanları dikkatli şekilde izlediklerini ve gereken önlemleri aldıklarını tekrarlayan Çağlayan, dost ve kardeş Mısır halkı ve Mısır'ın ülkeye önemli katkılar sağlayan Türk yatırımları konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğine inandıklarını söyledi. Çağlayan, ''özellikle Mısır'ın geleceğine yatırım yapmış olan Türk firmalarımızın, girişimcilerimizin yaptığı yatırımları kendi gözleri gibi koruyacağı ve bakacağı konusunda bir endişemiz olmamakla beraber bunu da sizler vasıtasıyla duyurmak istiyoruz '' şeklinde konuştu -''DEVLET OLARAK HER ANLAMDA TEDBİR ALMAYA DEVAM EDİYORUZ''- Mısır ile iş yapan ve orada mağazası bulunan Türk firmaların, Mısır devleti tarafından kendi firmaları ve işletmeleri gibi değerlendirilerek, bu konuda gerekli önlemleri almaları konusunda Türkiye olarak gerekli çabaları gösterdikleri ve girişimlerde bulunduklarını anlatan Çağlayan, aynı duyarlılığı onlardan da beklediklerini sözlerine ekledi. Çağlayan, ''Bu çerçevede devlet olarak her anlamda tedbir almaya devam ediyoruz'' dedi.