T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası"nın adı değişti VAN (A.A)

04 Kasım 2011 18:27

-"Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası"nın adı değişti VAN (A.A) - 04.11.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde kışlanın girişindeki tabelaya, ''Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan''ın adı yazıldı. Özalp'taki 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı kışlasına 2004 yılına verilen ''Orgeneral Mustafa Muğlalı'' adı, Genelkurmay Başkanlığının kararıyla tabeladan kaldırıldı. Kışlaya, 27 Haziran 2011'de, Van'ın Saray ilçesinde terör örgütü üyeleriyle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan'ın adı verildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın kararıyla birlikte kışlanın girişindeki tabeladan ''Orgeneral Mustafa Muğlalı''nın adı kaldırılarak, ''Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan''ın adı yazıldı.   Orgeneral Mustafa Muğlalı, 1943 yılında Van'ın Özalp ilçesinin sınır bölgesinde, 33 köylünün ölümünden sorumlu tutularak, Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Cezaevine konulan Muğlalı'nın cezası 20 yıl ağır hapse çevrilmişti.  Söz konusu karar Askeri Yargıtay tarafından bozulmuş ancak Mustafa Muğlalı dava yeniden görülmeden Aralık 1951'de cezaevinde ölmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24