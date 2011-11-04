-"Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası"nın adı değişti VAN (A.A) - 04.11.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde kışlanın girişindeki tabelaya, ''Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan''ın adı yazıldı. Özalp'taki 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı kışlasına 2004 yılına verilen ''Orgeneral Mustafa Muğlalı'' adı, Genelkurmay Başkanlığının kararıyla tabeladan kaldırıldı. Kışlaya, 27 Haziran 2011'de, Van'ın Saray ilçesinde terör örgütü üyeleriyle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan'ın adı verildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın kararıyla birlikte kışlanın girişindeki tabeladan ''Orgeneral Mustafa Muğlalı''nın adı kaldırılarak, ''Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan''ın adı yazıldı. Orgeneral Mustafa Muğlalı, 1943 yılında Van'ın Özalp ilçesinin sınır bölgesinde, 33 köylünün ölümünden sorumlu tutularak, Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı. Cezaevine konulan Muğlalı'nın cezası 20 yıl ağır hapse çevrilmişti. Söz konusu karar Askeri Yargıtay tarafından bozulmuş ancak Mustafa Muğlalı dava yeniden görülmeden Aralık 1951'de cezaevinde ölmüştü.