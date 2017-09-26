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"ORGANİK TARIM YAPIYORUZ" DEDİLER SERALARDAN HİNTKENEVİRİ ÇIKTI

  Haber-Kamera: İstanbul DHA  Sarıyer'de organik tarım adı altında Hint Keneviri üretimi yapan 2 kişi Jandarma’nın yaptığı operasyonla yakalandı

26 Eylül 2017 13:08

 

Haber-Kamera: İstanbul DHA 
Sarıyer\'de organik tarım adı altında Hint Keneviri üretimi yapan 2 kişi Jandarma’nın yaptığı operasyonla yakalandı.  Organik tarım ürünleri yetiştiren işletme sahibi A.T.A. ve yardımcısı H.K.’nın  5 dönümlük arazisi üzerinde yapılan aramada yüzlerce kök Hint Keneviri, 3 kilogram  kubar esrar ile çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini arttıran Jandarma ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirerek İstanbul Sarıyer’de organik tarım adı altında Hint keneviri üretimi yapan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin arazisinde arama yapan Jandarma ekipleri, seraların arka kısmına gizlenmiş vaziyette yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirdi. 

SERALARDA KENEVİR İMALATI
Şüpheli şahısların evinde yapılan aramalarda ise yatak bazasına saklanmış 3 kilo kubar esrar ile muhtelif yerlere saklanmış çok sayıda kenevir tohumu bulan Jandarma ekipleri; özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin kenevirleri, kimler vasıtasıyla piyasaya sürdüğünü araştırıyor.
Sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-JANDARMA KAMERASI
-Operasyondan görüntü
-Seradan görüntü
-Narkotik köpekli arama
-Yatak altındaki uyuşturucunun bulunması
-Hint kenevirlerinin sökülmesi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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