-"Orduspor iyi oynadı" ORDU (A.A) - 04.01.2012 - Orduspor Teknik Direktörü Hector Cuper, ''Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık'' dedi. Cuper, 1-1'lik skorla biten Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın genel olarak iyi olduğunu belirterek, ''Takımı 1 haftadır yardımcılarım çalıştırıyor. Tüm ekibi tebrik ediyorum. Maçta sahanın her tarafına basan bir Orduspor vardı. İyi oynadık ve en çok pozisyona biz girdik. Bundan sonra eksiklerimizi gidererek iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu. Daha çok çalışarak eksikleri giderebileceklerini kaydeden Cuper, bazı bölgelere takviye gerektiğini, bunun için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bir gazetecinin, ''Eski öğrenciniz Emre'yi nasıl buldunuz?'' sorusuna Cuper, ''Emre, Fenerbahçe'de çok önemli bir oyuncu. Takımı yönlendiren bir oyuncu. Benim çalıştığım dönemde çok gençti. Maçtan sonra da selamlaştık ve konuştuk'' yanıtını verdi. Hector Cuper, ''Süper Lig'i nasıl buldunuz?'' şeklindeki soruyu ise ''Ben sadece takımımın 3 maçını izledim. Diğer maçları izlemedim. Türkiye ligini zaten biliyorum. Çok çekişmeli bir lig. Son yıllarda ligin kalitesinin artmasıyla buraya çok iyi kaliteli oyuncular gelmeye başladı'' şeklinde cevapladı. Orduspor'un Arjantinli futbolcusu Culio ise futbol açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, ''Maçı kazanan taraf biz olmalıydık'' şeklinde konuştu. -Fenerbahçe cephesi- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Son iki deplasmanda 2 beraberlik ve kayıp 4 puan, hiç istemediğimiz bir durum. Öndeki rakibimizden 4 puan geride kaldık. Deplasmandaki puan yüzdemizi biraz daha artırmamız gerekecek'' dedi. Maçla ilgili olumlu şeyler söylemenin mümkün olmadığını kaydeden Kocaman, şöyle konuştu: ''Maça kazanma arzusuyla başladık, ancak bir türlü oyunu bizim adımıza renklendirecek hale getiremedik. Antalya'da olduğu gibi skor üretemedik. Orduspor uzaktan bir şutla öne geçince, o golden önceki şuurlu oyunumuz, şuursuz hale döndü. İkinci yarı değişikliklerle beraber oyun biraz daha bizim lehimize döndü. Gol güzel bir dakikada geldi. O dakikadan sonra biraz daha baskı yapabilirdik. İlk yarıdaki gibi çok pozisyon yaratamadık. Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik. Sonuçta berabere kaldık.'' Ordu'ya takımdan ayrı gelmesiyle ilgili soru yöneltilen Kocaman, ''Bunu neden paylaşayım. Bunu da anlamadım. Merak edilecek bir şey yok. Bu sefer böyle bir şey oldu. Bu tamamen bana ait, kendimle ilgili bir durumdu. Fenerbahçe teknik direktörlüğü çok değerli. Anormal şekilde değer atfediliyor. Toplum nezdinde bu kadar değerli değiliz'' diye cevap verdi.