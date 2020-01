-"Ordinaryüs"e veda töreni İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda tören düzenlendi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden 86 yaşındaki ''Ordinaryüs'' lakaplı efsane futbolcu için yapılan tören, sarı-lacivertli camianın yanı sıra diğer çok sayıda kulübün yöneticileri, temsilcileri ve eski sporcuları olmak üzere, futbol camiasını Kadıköy'de bir araya getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis için düzenlenen törene katıldı. Başbakan Erdoğan ile birlikte Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da törende yer aldı. Başbakan Erdoğan, saygı duruşu sırasında saha içinde bulunurken daha sonra protokol tribününe çıkarak töreni buradan takip etti. -Naaşı Türk Bayrağı ve Fenerbahçe bayrağına sarıldı- Lefter'in Türk Bayrağı ve Fenerbahçe Kulübü'nün bayrağına sarılı naaşı saha içinde hazırlanan platforma konulurken, platformun bir tarafında Türk Bayrağı diğer yanında da Fenerbahçe bayrağı yer aldı. Lefter'in naaşını saha içine futbolcular taşırken, futbolcular ve teknik heyet daha sonra yay şeklinde dizilerek bir süre Lefter'in naaşının arkasında bekledi. Futbolcular bir süre sonra da tribüne çıkıp töreni buradan takip etti. Lefter için statta düzenlenen törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de katıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ve diğer yöneticiler tören için gelenleri protokol tribünü girişi önünde kapıda karşılarken, törene gelenler arasında UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, yönetici Refik Arkan, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli ve Genel Sekreter Fahrettin Curoğlu da yer aldı. Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanları Ali Şen ve Faruk Ilgaz, sarı-lacivertli kulübün eski yöneticileri, eski futbolcular da törene katılanlar arasındaydı. Töreni izlemeye gelen yaklaşık 10 bin Fenerbahçeli ve diğer kulüplerin taraftarları, bu kez tezahüratlarını Lefter için yaptılar. Töreni izleyenler Maraton VIP ve Fenerium alt tribünü doldururken, tören başlayana kadar karşılıklı tezahüratlarla efsane futbolcunun ismini andılar. Fenerbahçe Futbol A Takımı, teknik heyet ve futbolcuları tam kadro Lefter Küçükandonyadis için yapılan törene katıldılar. Kulübün efsane ismini son yolculuğunda yalnız bırakmayan sarı-lacivertli futbolcular, törenin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giderek, yarınki Manisaspor maçının hazırlıkları için antrenmana çıkacak. Fenerbahçe taraftarları, Lefter Küçükandonyadis için Türk Telekom kale arkası tribünde koreografi hazırladı. Maçlarda çeşitli mesajlar verilen koreografi bu kez Lefter için yapıldı. Taraftar alınmayan kale arkası üst tribüne konulan renkli kartonlarla büyük boyutta 'Ordinaryüs'' yazısı yazılırken, bu tribünün alt kısmındaki pankartta da ''Hakkını Fenerbahçeliliğimize helal et'' yazısı yer aldı. Fenerbahçe Futbol Takımı adına törende bir konuşma yapan kaptan Alex de Souza, Lefter'in vefatının kendisini içten yaraladığını ifade etti. Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım, ağabeyinin Lefter vefat etmeden önce yazdığı mektubunu okudu. Mektupta özetle şu ifadeler yer aldı: ''Lefter Ağabey ile hayatımızın farklı noktalarında inançla gönülden bağlandığımız renkler bizi bir araya getirmişti. Geriye dönüp bakınca 2005'deki maçı hatırlıyorum. Taraftarımız seni efsane özel ödülüne layık görmüştü. Tribünleri birlikte selamlamıştık. Bugün birlikte değiliz maalesef. Elimden gelse yine yanında olurdum. 104 yıllık tarihin ötesine geçmiş her rengin idolü isim olmanla her zaman gurur duydum. Rekorların, birbirinden güzel gollerin, camiamıza yaşattığın zaferlerin, saha dışına taşıdığın büyük Fenerbahçe sevgin bizi bir adım daha yaklaştırdı sana. Bugün birlikte değiliz maalesef. Sana olan saygımız sevgimiz değişmedi. Fotoğrafını ve mektubunu aldım. İyi dilek ve duaların için teşekkür ediyorum. Umarım yine bir maç öncesi birlikte çıkarız sarı-lacivertli tribünlerin önüne. Sen yine sarı lacivert atkını takarsın. Türk futbolunun ordinaryüsü hakkın bin kere helal olsun.'' Törende ayrıca Lefter'in takım arkadaşı Şükrü Ersoy, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay da birer konuşma yaptılar. Lefter'in, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'a yazdığı mektup da törende okundu. Lefter'in naaşı törenin ardından futbolcuların omuzlarında platformdan alınarak cenaze arabasına götürüldü. Lefter için Büyükada'da da tören düzenlenecek.