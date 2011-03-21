-"OPERASYONDA ÜÇ AYLIK BEBEK DE ÖLDÜ" LONDRA (A.A) - 21.03.2011 - BM kararı çerçevesinde Libya'da operasyon düzenleyen koalisyon güçlerinden İngiltere'de, bugünkü gazetelerinin çoğunun manşetlerinde operasyonla ilgili haberler var. "Hava saldırıları, çok etkili" manşetiyle çıkan Financial Times (FT) gazetesi, Libyalı yetkililerin, koalisyon saldırılarında 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını kaydederek, bu kişilerden üç sivil ve 23 askerin Trablus kentinde cenaze törenlerinin düzenlendiğini aktardı. Ölenler arasında üç aylık bir bebeğin de olduğunu belirten FT, cenazeye katılanların bazılarının söylediklerinin Kaddafi'nin yanında savaşma kararlılığında olduklarını ortaya koyduğunu belirtti. Gazete başyazısında ise, harekata zemin hazırlayan BM kararının çıkmasında büyük rol oynayan Arap Birliği'nin tavrını eleştirdi. Financial Times, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın, "Biz sivillerin korunmasına onay verdik, daha fazla sivilin ölmesine değil" açıklamasını şu satırlarla değerlendirdi: "Amr Musa yanılıyor. Açıklaması da sorumsuzca. Birleşmiş Milletler kararı sivillerin korunması adına gerekli tüm önlemler için yetki verdi. Batı'yı harekete geçiren sebeplerle ilgili şüphe devam etse de Arap dünyasında bir çok insan Kaddafi'in devrilmesini Batı kadar istiyor. Bunda haksız sayılmazlar. Arap liderleri bu çabaya gereken maddi ve manevi desteği sunmalıdır." -"KADDAFİ İKTİDARDA KALMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ?"- "Libya üzerine savaş yağıyor" manşetini atan Guardian'ın dış politika yazarı Simon Tisdall da operasyonun amacının sivilleri korumak olarak açıklanmasına karşın, gerçek niyetin rejim değişikliği olduğunu dile getirdi. Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, Libya lideri Kaddafi'nin uzun süre dayanamayacağı görüşünü dile getirdi. Gazetenin bir diğer deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk de 1986'da, ABD'nin Berlin'deki bir gece kulübüne yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu Libya liderinin konutunu bombalaması olayını yazısında hatırlattı. Bu olayda Kaddafi'nin kurtulduğunu ancak üvey kızı Hannah'ın öldüğünü anımsatan Fisk, olayda hayatını kaybeden bir diğer kişinin bombalanan evin yanındaki evde yaşayan 18 yaşındaki Raafat al Hüseyin olduğunu kaydetti. Libya'ya yönelik hava operasyonunun başlamasının ardından, ABD'de operasyonun "ne kadar süreceği, nerede duracağı, sonunun nereye varacağı ve hangi tür bir sonucun başarı sayılacağı" konularında sorular artarken, bu nedenlerle koalisyon güçlerinin "işlerin kötü gitmesi halinde, çıkış yolu bulmalarının zorlaşabileceği" belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyi kararıyla Libya'ya hava operasyonu düzenleyen koalisyon güçleri, amaçlarını "uçuşa yasak bölge oluşturma ve böylece Kaddafi'nin halkına saldırmasını önleme" olarak açıklarken, "uçuşa yasak bölge" oluşturduktan sonra, bunun ne kadar süreceğine ve amaçlananın ne olduğuna dair konuların hala muğlak olduğuna işaret ediliyor. Bu noktada ilk sorulardan biri, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin akıbetiyle ilgili. ABD Başkanı Barack Obama, Kaddafi'nin gitmesi gerektiğini belirtmesine rağmen, operasyonun amacını "Kaddafi'nin halkını öldürmesini durdurmak" ile sınırladı ve yönetim, operasyonun "Kaddafi'yi devirmek veya yönetimi değiştirmek" gibi bir amaç taşımadığını belirtti. Hatta ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen, operasyon başarılı olsa dahi Kaddafi'nin başta kalmasının da seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Bunun yanında, "uçuşa yasak bölge uygulamasının ne kadar süreceği, bu uygulamanın Kaddafi'nin halkına saldırmasını durdurmaması halinde ne yapılacağı ve koalisyon güçlerinin muhalif güçleri koruyup korumayacağı konuları" ve "operasyon sonrasına yönelik planların ne olduğu" da hala ucu açık sorular arasında bulunuyor. Obama, Libya'ya kara birlikleri gönderilmeyeceğine önemle vurgu yapıyor. Libya'ya yönelik hava operasyonu Kongrede de tartışılıyor. Hem Demokratlar, hem de Cumhuriyetçiler operasyonun boyutlarının yeterince tanımlanmadığına ve Obama'nın bu çabaları sonuçlandıracak bir plana işaret etmediğine yönelik yorumlar yapılıyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Cumhuriyetçi senatör Richard Lugar, CBS televizyonunda katıldığı bir programda, operasyonu "Libya'da kimi desteklemeye çalıştığımızı hala keşfedebilmiş değiliz" sözleriyle eleştirdi. Lugar, Libya'ya müdahalenin ABD'yi, Ortadoğu'daki karışıklığın içine, Obama yönetiminin beklediğinden çok daha fazla itebileceğini ifade etti.