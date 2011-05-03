-"OPERASYONDA BİN LADİN'İN EŞİ ÖLMEDİ, YARALANDI" WASHINGTON (A.A) - 03.05.2011 - El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da saklandığı binaya düzenlenen baskında öldürülen kadının, Bin Ladin'in eşi olmadığı ve El Kaide lideri tarafından canlı kalkan olarak kullanılmadığı bildirildi. Beyaz Saray terörle mücadele danışmanı John Brennan, dün düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, Amerikan birliklerinin operasyonunda ölen kadının Bin Ladin'in eşlerinden biri olduğunu ve çatışma sırasında kalkan olarak kullanılmış olabileceğini söylemişti. Ancak uluslararası haber ajanslarına göre, Beyaz Saray'dan bir yetkili, daha önce bu konuda yapılan açıklamaları düzelterek, sonradan bunun böyle olmadığının anlaşıldığını ve operasyonda Bin Ladin'in eşinin ölmediğini, yaralandığını belirtti. "OPERASYON SIRASINDA DAKİKALAR GÜNLER GİBİ UZUNDU" ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı John Brennan, Usame Bin Ladin'e yönelik operasyon sırasında dakikaların günler gibi uzun sürdüğünü belirtti. Obama'nın terörle mücadele danışmanı John Brennan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ''Dakikalar günler kadar uzundu ve Başkan ekiplerimizin güvenliği için çok endişe etti'' açıklamasında bulundu. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski bir üyesi olan Brennan, 40 dakikalık operasyonu Beyaz Saray'daki kriz odası ''Situation room''da kurulan karmaşık bir iletişim sistemiyle izlendiğini anlattı, ancak Obama ve danışmanlarının operasyonu nasıl izlediğini belirtmedi. Brennan, açıklamasında ''Tabii ortam çok gergindi, birçokları nefeslerini tutmuştu. Operasyon adım adım ilerlerken bir sessizlik hüküm sürüyordu'' ifadesini kullandı. Brennan, Amerikan komandolarının binaya girmesi ve kişiyi Bin Ladin olarak tanımlamasından sonra herkeste bir rahatlama olduğunu belirtti. Brennan, helikopterin operasyon sırasında bozulmasıyla tansiyonun arttığını ve operasyonun başarısız olması halinde, seçim kampanyasını başlatmak üzere olan Obama için bunun siyasi anlamda kötü olacağını da sözlerine kaydetti. BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR "İKİNCİ BİR EMRE KADAR" KAPALI ABD'nin Pakistan'daki Büyükelçiliği ve Konsoloslukları, ikinci bir emre kadar halka verilen rutin hizmetlerini durdurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesini takiben, başkent İslamabad'taki Büyükelçilik ile Peşaver, Lahor ve Karaçi'deki konsoloslukların başta vize konusunda olmak üzere faaliyet göstermeyeceği belirtildi. Açıklamada, Amerikan vatandaşlarının acil işleri ve başka hizmetler için büyükelçilik ve konsoloslukların çalışmayı sürdüreceği ifade edildi. "PAKİSTAN İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN EKSİKLERİNİ ARAŞTIRACAK" Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Hüseyin Hakkani, ülkesinin El Kaide örgütü lideri Usame Bin Ladin'in izini sürerken istihbarat servislerinin eksikliklerini araştıracağını açıkladı. Hakkani, başkent İslamabad'a yakın bir kentte Bin Ladin'in Amerikan komandoları tarafından ölü ele geçirilmesinin ardından, Amerikan CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''Bin Ladin'in bir destek ağına sahip olduğu açık. Bütün mesele, bu ağın hükümet bünyesinde mi, Pakistan Devleti içinde mi yoksa Pakistan halkında mı olduğunu bulmakta'' ifadesini kullandı. Kimilerinin Bin Ladin'in düşüncesiyle aynı doğrultuda olduğunu bildiklerini de söyleyen Hakkani, ''O halde Bin Ladin bu kişilerin korumasından yararlandı'' dedi. Hakkani, hükümet olarak neden istihbarat servislerinin Bin Ladin'in yerini daha önce tespite demediklerini ortaya çıkarmak için eksiksiz bir soruşturma yapacaklarını belirtti. Bin Ladin, İslamabad'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Abodadab kentinde, saklandığı evde Amerikan komandolarının düzenlendiği bir operasyonda öldürülmüştü.