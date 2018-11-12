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Ekonomi

"OPEC ve müttefiklerinin çoğunluğu arz kısıntısını destekliyorlar"

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad al-Rumhi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki  pertol üreticisi ülkelerin çoğunluğunun global ham petrol arzının  kısılmasını desteklediklerini söyledi

12 Kasım 2018 11:43

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad al-Rumhi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki  pertol üreticisi ülkelerin çoğunluğunun global ham petrol arzının  kısılmasını desteklediklerini söyledi.
OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin taraf oldukarı global arz kısıntısı anlaşmasının izlenmesi için oluşturulan Komite\'nin Pazar günü Abu Dhabi\'de yaptığı toplantının ardından konuşan Al-Rumhi, \"Çoğumuz bir  üretim kısıntısına ihtiyaç olduğu fikrini paylaşıyoruz; ancak, şu anda  bir rakam ortaya koymanın adil olmayacağını düşünüyorum\" dedi.
Arz kısıntısı yönünde alınacak bir kararın Rusya tarafından  onaylanması gerektiğine işaret eden Al-Rumhi, \"Bir konsensüse ihtiyaç var\" dedi.

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