-"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKMALIYIZ" KARABÜK (A.A) - 01.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenilen Galatasaray da teknik direktörü Frank Rijkaard, ''Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmalıyız. Birçok oyuncumun aklı başka yerdeydi'' dedi. Rijkaard, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kendi evinde iyi oynayan Kardemir Karabükspor'un, kuvvetli takım olduğunu söyledi. Zor bir zeminde oynayacaklarını bildiklerini ve oyuna kötü başladıklarını anlatan Rijkaard, şöyle konuştu: ''İlk dakikalarda yediğimiz gol bizi sarstı, oyundan koptuk. İlk yarı kötü oynadık. Kardemir Karabükspor, kendi oyununu oynamak için avantaj yakaladı. 1-0'dan sonra kontraataklarla oyunu yönlendirdi. Topu kazandığımızda oyunu kurmak için ve ağır kaldık. Pozisyon üretemedik. İkinci yarı iyi değildik, ama savaşan bir takım ruhu vardı. Daha çabuk oyun anlayışına girdik. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmalıyız. Bir çok oyuncumun aklı başka yerdeydi. Servet ile şahsi bir sorunum yok. Kendisini milli maçlar nedeniyle dinlendirmek istedim.'' Rijkaard, babasının ölümünden dolayı baş sağlığı dileğinde bulunanlara teşekkür etti.