-"ÖNKOŞULSUZ İLİŞKİLER KURMAYA HAZIRIZ" TİFLİS (A.A) - 16.06.2011 - Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan, Türkiye ile önkoşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını bildirdi. BBC'nin Rus servisine açıklama yapan ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Sarkisyan, Türkiye ile önkoşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını ifade ederek, ''Türk mevkidaşlarımızın da 21. yüzyılda kapalı sınırlara sahip olmanın bir saçmalık olduğunu anlamaları bizi mutlu eder'' ifadesini kullandı. Tigran Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören iki protokolün imzalandığını ve bu protokollerin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini öngördüğünü belirterek, ''Ancak bu yönde gerçek adımlar atılmadı ve ilişkilerin normalleşmesi giderek zorlaştı'' şeklinde konuştu. Sarkisyan, Türkiye'nin, imzalanan protokoller çerçevesinde hareket etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreciyle ilgili CNN'de konuşan ve ''ilişkilerin normalleşmesini öngören sürecin dondurulmasına 1915'te yaşanan olaylar mı sebep oldu?''yönündeki soruyu cevaplayan Sarkisyan, ''Son 20 yıldır Ermenistan bu konuda net siyasi tutum sergiliyor. Biz komşumuz Türkiye ile önkoşulsuz ilişkiler kurmaya hazırız. Ancak son gelişmeler, Türkiye'nin aynı şekilde davranmaya hazır olmadığını gösterdi'' şeklinde konuştu. Tigran Sarkisyan, sözlerine şöyle devam etti: ''Ankara'nın izlediği tavır uluslararası kurallara uyduğu takdirde, Türkiye'nin siyasi ağırlığı artacaktır. Ancak Ankara'nın etkisi, komşularıyla olan sorunlardan dolayı giderek zayıflıyor. Türkiye, Avrupa Birliği üyeliği yolunda reform çalışmalarını sürdürmeye devam etmelidir, böyle olursa Türkiye ile istikrarlı ilişkiler kurmak bizim için daha kolay olacaktır.'' Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili soruna da değinen Sarkisyan, Karabağ sorununun çözüme kavuşturulması konusunda Ermenistan'ın gerekli siyasi iradeye sahip olduğunu ve aynısını Azerbaycan'dan da beklediklerini kaydetti.