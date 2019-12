-"ÖNEMLİ OLAN LİBYA HALKI" ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin barıştan yana olacağını belirterek, "bizim için önemli olan Libya halkıdır" dedi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğindeki makamında yapılan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bağış, dün ABD'den geldiğini hatırlatarak, TAİK yönetiminin de gelecek hafta ABD'ye gideceğini belirtti. Bağış, görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklarını, ABD gözlemlerini paylaşacağı TAİK yürütme kurulu üyelerinin de yapmayı düşündükleri çalışmaları kendisine anlatacaklarını söyledi. TAİK Başkanı Haluk Dinçer, TAİK Siyasi İşler Komitesi olarak gelecek hafta salı ve çarşamba günleri Washington'da daha sonra New York'ta üst düzey görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Dinçer, Bakan Bağış'ın ABD'den dönüşü üzerine bu konuda deneyimlerinden ve gözlemlerinden yararlanmak için kendisini ziyaret ettiklerini ifade etti. -"TÜRKİYE ADALET, İSTİKRAR VE BARIŞIN YANINDA OLACAK" Basın mensuplarının Libya konusunda Türkiye'nin tavrına ilişkin sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan'ın bugün Türkiye'nin pozisyonunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Bağış, şunları söyledi: "Türkiye her zaman olduğu gibi adaletin, istikrarın ve barışın yanında yer alacaktır. Biz bir an an evvel Libya'da sükunetin gerçekleşmesi, kanın durması için elimizden gelen katkıyı ortaya koymaya çalışacağız. Bizim için önemli olan Libya halkıdır. Onların bir an evvel huzura kavuşması için Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı ortaya koyacağız." Devlet Bakanı Bağış, bir başka soru üzerine "Yunanistan'ın Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı ile ilgili AB'ye baskı uyguladığı" yönündeki haberlere ilişkin olarak da kendilerine bu yönde bir resmi bir bildirim gelmediğini ifade etti. Bugün AB üyesi birçok ülkede nükleer enerji üreten santraller bulunduğunu, bölgede birçok yerde de santrallerin olduğunu kaydeden Bağış, "Yani her yerde olunca uygun da Türkiye'de olunca mı sıkıntı olacaktır. Bize gelen herhangi bir konu yok. Zaten Türkiye, bu konuda uzun yıllardır araştırmalar yapıyor. Biz öyle akşamdan sabaha karar veren bir ülke değiliz, bir iktidar hiç değiliz. Bunların hepsi değerlendiriliyor, ona göre fizibilite çalışmaları yapılıyor, ondan sonra karar veriliyor. Vakti zamanı gelince de bu kararlar sizlerle paylaşılacaktır" diye konuştu. Görüşmede TAİK yürütme kurulu üyelerinden Nuri Çolakoğlu ve Cüneyt Zapsu da bulundu. Öte yandan Bakan Bağış'ın İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur'u kabulünün yarına ertelendiği öğrenildi.