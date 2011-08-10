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Spor

"ÖNEMLİ OLAN ARDA'NIN TERCİHİYDİ'' İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2011 02:38

-"ÖNEMLİ OLAN ARDA'NIN TERCİHİYDİ'' İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, takım kaptanı Arda Turan'ın transferi konusunda Atletico Madrid'le anlaştıklarını açıkladı. Ali Dürüst, Les Ottaman Otel'de kulüp başkanı Ünal Aysal, yönetici Ali Gürsoy, Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil ve Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un katılımıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. ''Arda'nın transferi için iki kulüp anlaştık'' diyen Dürüst, ''Esas olan Arda'nın tercihiydi. Biz kulüp olarak her türlü fedakarlığı yaptık. Kendisi ise bu tecrübeyi yaşamak istediğini söyledi. Arda hayatına orada devam edecek'' diye konuştu. Arda'nın İspanya'ya gitmesinin kesinlikle parasal bir durumdan kaynaklanmadığının altını çizen Dürüst, ''Arda özellikle bu tecrübeyi yaşamak istiyor. Bu parasal bir olay değil. Yurt dışında devam etmek istiyor. Başka alanlarda başarıya yelken açmak istiyor. Oyuncu tercihini bu şekilde kullandı ve açık kalplilikle bize söyledi. Hocamız ve biz kalmasını çok istiyorduk. Onun tercihi önemlidir'' ifadelerini kullandı.

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