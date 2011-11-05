-"Önceliğim filodaki vatandaşlarıma zarar gelmemesiydi" DUBLİN (A.A) - 05.11.2011 - İrlanda Başbakan Yardımcısı Eamon Gilmore, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan yeni filoya İsrail tarafından müdahale edilmesinin ardından, "önceliklerinin olaya dahil olan İrlanda vatandaşlarının güvenliği olduğunu" vurguladı. Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Gilmore, yaptığı yazılı açıklamada, "Önceliğim ve sorumluluğum, Gazze'ye gitmeye çalışan önceki filolarla da ilişkili olarak, olaya dahil olan İrlanda vatandaşlarına zarar gelmemesini temin etmekti ve bunun gerçekleşmesi beni rahatlattı" dedi. Gilmore, İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nın ve İsrail'deki İrlanda Büyükelçiliği'nin olayın başından beri İsrail makamlarıyla temas halinde olduğunu kaydetti. "Benim ve hükümetin Gazze ablukasına ilişkin görüşleri iyi bilinmektedir. Buna katılmıyoruz ve bunu, Gazze'nin sivil nüfusuna etkileri bakımından, uluslararası insani hukuka aykırı olarak görüyoruz" diyen Gilmore, İsrail'den bu haksız politikaya son vermesini istediklerini hatırlattı. Gazze'ye yardım götürmeye çalışan yeni filodaki 14 İrlanda vatandaşı diğer yardım gönüllüleriyle birlikte İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.