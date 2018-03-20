 "Omuz atma" cinayetinde tanık polis : Komiser, 'Müdahale edecek bir şey yok" dedi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İSTİKLAL Caddesi\'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, \"omuz atma\" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya\'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle tutuksuz sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T.\'nin yargılamasına devam edildi. Olay tarihinde güven timlerinde görevli olarak çalışan polis memuru Selim K. mahkeme huzurunda verdiği tanık beyanında, şu an başka bir suçtan cezaevinde bulunan tanık eski komiser Zafer O.\'nun, \"Müdahale edilecek bir şey yok\" demesi üzerine alkollü gruba müdahale etmediklerini, anaons gelmesi üzerine gruba müdahale ettiklerini söyledi.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada öldürülen Ayhan Kaya\'nın ailesi ile sanıklardan Mücahit Ö. hazır bulundu. Olay tarihinde güven timi olarak görev yapan polis memuru Selim K., tanık olarak dinlendi.

\"KOMİSER \'MÜDAHALE EDECEK BİRŞEY YOK\' DEDİ\"

Selim K., olay tarihinde Ali T., ile birlikte görevli olduklarını anlatarak, \"Kalabalığın olduğu yerde alkollü bir grubun kendi arasında konuşmaları vardı. Komiserimiz Zafer O., ve Barış C., da olay yerindeydiler. Bize müdahale edecek bir şey yok, yerinize geçin dediler\" dedi. Sonrasında gelen anaons üzerine olay yerine gittiklerini anlatan tanık Selim K. , \"Gittiğimizde kavga vardı. Gider gitmez müdahaleye başladık. Biz gittikten sonra takviye ekip çağırılıp çağrılmadığını hatırlamıyorum. Ancak gelen ekiplerle birlikte müdahale ettik. Ortam kalabalıktı. Şahsın yaralandığını görünce ambulans çağırdık. Şüpheli kişileri de gözaltına alıp büromuza götürdük. Sanık Mücahit Ö.\'nün olay yerinde olup olmadığını hatırlamıyorum\" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU KOMİSERİ DİNLEYECEK

Mahkeme heyeti, başka suçtan cezaevinde bulunan komiser Zafer O.\'nun bir sonraki duruşmada \"tanık\" sıfatıyla SEGBİS üzerinden hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ayhan Kaya\'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya\'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten 2\'si hakkında \"Görevi kötüye kullanma\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AYHAN KAYA\'YI ÖLDÜRENLER 25\'ER YILA ÇARPTIRILMIŞTI

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Kameralara yansıyan bu olaya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi hakkında \"Kasten öldürme\" suçundan 25\'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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