-"Omiru'nun söz söyleme yetkisi yok" LEFKOŞA (A.A) - 04.10.2011 - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Kıbrıs Türklerinin doğal zenginliklerden, Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti'nin (KKTC) tasfiye edilmesi halinde yararlanabileceklerini iddia eden Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Yannakis Omiru'yu tepki göstererek, ''Omiru'nun KKTC ile ilgili söz söyleme hak ve yetkisi olmadığını'' vurguladı. Bozer, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: ''Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Yannakis Omiru'nun, 2 Ekim 2011 tarihli beyanatı, Rumların, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etme yönünde alışkanlık haline getirdikleri tutum ve davranışlarının devamı niteliğindedir ve asla kabul edilmezdir. Rumlar 1964 yılında, Kıbrıs Türklerini ortak oluşturulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nden aynı gaspçı zihniyetle ve emrivakilerle çıkarmışlardır. İşte bütün bu emrivakiler ve Rumların bizi yok sayma tavrına karşıdır ki Kıbrıs Türkü, 15 Kasım 1983 tarihinde, halk iradesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiş ve ortaya demokratik, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet çıkmıştır. Bu biçimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gayri yasal duruma düşen sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nden çok daha yasal ve meşrudur. Bu itibarla, gaspçı bir zihniyete sahip Rum yönetimi Meclis Başkanı'nın, Kıbrıs Türk halkının iradesinin göstergesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili söz söyleme hak ve yetkisi yoktur.''