-"Ölüye saygısızlık eden" Amerikan askerlerine tepki yağıyor KABİL (A.A) - 12.01.2012 - Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF), Amerikan askerlerinin Taliban militanlarının cesetlerine saygısızlık etmesini sert dille kınadı. ISAF'tan yapılan açıklamada, "Bu saygısız davranış açıklanamaz ve koalisyon güçlerinden beklediğimiz yüksek ahlaki ölçütlerle örtüşmemektedir" denildi. "Videodaki olay, muhtemelen artık Afganistan'da görev yapmayan, küçük bir grup Amerikalı birey tarafından yapılmış gibi görünüyor" ifadesi kullanılan açıklamada, "olayın doğrulanması halinde, bu eyleme iştirak ettiği kanıtlanan her kişiden sonuna kadar hesap sorulacağı" kaydedildi. -CAIR'den kınama Bu arada Amerikalı Müslümanların en büyük insan hakları örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Avad da olayı kınadı. Avad, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'ya yazdığı ve twitter'da yayımlanan mektupta, videonun gerçek olduğunun teyit edilmesi halinde bu durumun, Amerikan ordu mensupları için kesinlikle alışılmamış bir davranışa işaret edeceğini, ayrıca hem askerleri hem de sivilleri tehlikeye atacağını belirtti. Avad, olaya karışan ve suçlu olanların tümünün, askeri yargı ve Amerikan yasalarına göre cezalandırılması gerektiğini ifade etti. İlk kez 2009 yılında internette paylaşılan, ancak yeni dikkati çeken video kaydında, Amerikan askeri olduğu belirtilen dört kişilik üniformalı bir grubun, Taliban oldukları sanılan, kanlar içerisindeki üç Afgan'ın cesedinin üzerine idrarını yaptığı görülüyor. Videonun gerçek olduğu henüz resmi kaynaklarca teyit edilmedi.