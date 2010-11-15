-"OLUMSUZ SONUÇLANAN GÖRÜŞMELER KARARIMIZI DEĞİŞTİRMEYECEK" KAYSERİ (A.A) - 15.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santral yapımıyla ilgili Güney Kore ile anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, ''Güney Kore ile yürütülen ve olumsuz sonuçlanan görüşmelerimiz, nükleer güç santralleriyle ilgili kararımızda bir eksilme yapmayacak'' dedi. Bakan Yıldız, Kurban Bayramı nedeniyle Kayseri İl Özel İdare Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, nükleer santral yapımıyla ilgili görüşmelerin devam ettiği Güney Kore'nin ağır şartlar öne sürdüğünü, bunları değerlendireceklerini, ama Güney Kore ile yaşanan bu sürecin, Türkiye'nin diğer ülkelerle görüşmesine engel olmayacağını bildirdi. Nükleer santral yapımıyla ilgili, 11 Kasım'a kadar uluslararası siyasete, uluslararası nezakete özellikle dikkat ederek diğer ülkelerle görüşmediklerini kaydeden Yıldız, şöyle devam etti: ''Şimdi öncelikle Japonya'yla görüşmek için arkadaşlarımıza talimat verdim. Bayramın üçüncü günü bu hazırlıkları tamamlayacaklar, heyeti Türkiye'ye davet edecekler. Zannediyorum bayramdan sonra önümüzdeki hafta o heyet gelir. Bizim bir şablonumuz var. Arkadaşlarımız bu müzakerelerde ciddi bir tecrübe kazandılar. O şartlar çerçevesinde görüşecekler. Ben de gelecek hafta değerlendireceğim. Belki önümüzdeki ay Japonya'da bizzat bu konuları yerinde değerlendirme imkanı olabilecek.'' Güney Kore ile anlaşmanın olmamasının, fiyat farkından kaynaklanıp kaynaklanmadığı şeklindeki bir soruya da Bakan Yıldız, şu yanıtı verdi: ''Anlaşmanın olmamasını yalnızca fiyat farkıyla sınırlandırmak doğru olmaz. Özellikle hazine garantisi gibi temel konularda tam mutabık kalamadık. Türkiye'nin artık 10 yıl öncekinden çok farklı imkanları var. Biz üretilen elektriğin alım garantisini veriyoruz. Ama bütün bu yapılan görüşmeler nükleer güç santralleriyle ilgili kararımızda bir eksilme yapmayacak. Kararlıyız, bunu hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de gelişen, büyüyen, değişen Türkiye'ye yakışan bir şekilde yapacağız. Bu konuda bir kısım Avrupa ülkeleriyle de görüşerek onların da tekliflerini değerlendireceğiz. Kademe kademe Türkiye lehine en iyi olabilecek teklifi inşallah masanın üstüne koyacağız.'' Bayramlaşma törenine, Bakan Yıldız'ın yanı sıra, Kayseri Vali Vekili Kasım Fikret Dayıoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, bazı belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı.