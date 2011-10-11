-"Ölümcül Deney"in setinde platform yıkıldı TORONTO (A.A) - 11.10.2011 - Kanada'da "Ölümcül Deney: Ceza" filminin setinde bir platformun yıkılması sonucu zombi kılığındaki 16 aktör yaralandı. Toronto'daki acil durum yetkilileri ve polis, platformun yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 16 aktörün kolları ve bacaklarından yaralandıklarını, hastaneye kaldırılan aktörlerden hayati tehlikesi bulunan olmadığını söyledi. Aktörlerin kostümlerinin, yaralarının durumu hakkında bilgi sahibi olmayı zorlaştırdığı belirtilirken, başrol oyuncusu Milla Jovovich'in olay sırasında sette olup olmadığı bilinmiyor. Cinespace Film Stüdyoları ise konuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmadı. Çekim aşamasındaki "Ölümcül Deney: Ceza", beyaz perdeye aktarılan serinin 5.'si.