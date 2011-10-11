T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Ölümcül Deney"in setinde platform yıkıldı TORONTO (A.A)

11 Ekim 2011 22:02

-"Ölümcül Deney"in setinde platform yıkıldı TORONTO (A.A) - 11.10.2011 - Kanada'da "Ölümcül Deney: Ceza" filminin setinde bir platformun yıkılması sonucu zombi kılığındaki 16 aktör yaralandı.  Toronto'daki acil durum yetkilileri ve polis, platformun yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 16 aktörün kolları ve bacaklarından yaralandıklarını, hastaneye kaldırılan aktörlerden hayati tehlikesi bulunan olmadığını söyledi.   Aktörlerin kostümlerinin, yaralarının durumu hakkında bilgi sahibi olmayı zorlaştırdığı belirtilirken, başrol oyuncusu Milla Jovovich'in olay sırasında sette olup olmadığı bilinmiyor. Cinespace Film Stüdyoları ise konuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmadı. Çekim aşamasındaki "Ölümcül Deney: Ceza", beyaz perdeye aktarılan serinin 5.'si.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24