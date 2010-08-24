-"ÖLÜM TACİRİ" YARIN ABD'YE İADE EDİLECEK BANGKOK (A.A) - 24.08.2010 - Taylandlı adli kaynaklar, "Ölüm taciri" lakabıyla bilinen Rus silah kaçakçısı Victor Bout'un ABD'ye yarın iade edileceğini açıkladı. Bout'un ABD'ye iade edilmesine itiraz eden bir alt mahkeminin kararını bozan temyiz mahkemesi, geçen cuma günü, Moskova'nın protestolarına rağmen, on yıldan fazla süren davada Rus silah kaçakçısının üç ay içinde ABD'ye iadesini kararlaştırmıştı. Tayland suçla mücadele biriminin şefi Supisarn Bhakdinarinath, Victor Bout'un, 50 komando eşliğinde Don Mueang havalimanına götürüleceğini ve havalimanında Amerikalılara teslim edileceğini belirtti. Teslimin gizlilik içinde yapılacağını ve saat veremeyeceğini söyleyen Bhakdinarinath, Bout'u teslim alacak ABD uçağının bugün TSİ 11:00'de Don Mueang'a indiğini ifade etmekle yetindi. Sovyetler Birliği döneminde Hava Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapan 43 yaşındaki Bout'un dünyanın en büyük silah tüccarlarından biri olduğu, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika gibi ülkelere silah sağlayarak bu bölgelerde iç savaşı körüklediği iddiaları bulunuyor. Bout, mart 2008'de Bangkok'taki lüks bir otelde kendilerini, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyesi alıcılar olarak tanıtan ABD ajanlarının kurduğu tuzakla yakalanmıştı. Rusya, Tayland mahkemesinin, "ölüm taciri" lakabıyla tanınan Rus silah kaçakçısı Victor Bout'u ABD'ye iade etme kararını "hukuka aykırı ve siyasi" olarak nitelemişti. Bout'un hikayesi, iki Amerikalı gazeteci tarafından kaleme alınan "Ölüm Taciri" adlı kitaba ve 2005 yılına ait "Lord of War" (Savaş Tanrısı) filmine de konu olmuştu.