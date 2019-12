-"ÖLÜM TACİRİ" BOUT ABD'YE İADE EDİLİYOR BANGKOK (A.A) - 20.08.2010 - Tayland, "ölüm taciri" lakabıyla tanınan Rus silah kaçakçısı Victor Bout'u ABD'ye iade ediyor. Tayland'da, Bout'un ABD'ye iade edilmesine itiraz eden bir alt mahkeminin kararını bozan temyiz mahkemesi, on yıldan fazla süren davada Bout'un iadesini kararlaştırdı. Mahkemede okunan kararda, Tayland hükümetine, Bout'un üç ay içinde ABD'ye iade edilmesi, verilen sürede iade edilmezse serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Bu üç ay içinde Bout, kararı temyize gidebilir. Bout, mart 2008'de Bangkok'taki lüks bir otelde kendilerini, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyesi alıcılar olarak tanıtan ABD ajanlarının kurduğu tuzakla yakalanmıştı. Tayland'da tutuklanmasının ardından Bout hakkında, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı FARC'a, değeri yüzlerce milyon doları bulan silah sattığı iddiasıyla ABD'de dava açılmıştı. Bu davada, Bout'un FARC'a satmaya çalıştığı silahlar arasında 700'den fazla karadan havaya füze, binlerce tüfek, yüksek teknoloji ürünü helikopter ve el bombası fırlatıcıları ve füzeler takılı uçakların da bulunduğu öne sürülmüştü. Mahkemedeki savunmasında, "ABD'nin oyununa geldiğini" öne süren Bout, ifadesinde, yasal bir havayolu ile yük taşımacılığı işini yönettiğini ve Taylandlı işadamlarına uçak satmak için görüşmelerde bulunmak amacıyla Bangkok'a geldiğini iddia etti. Eski bir Sovyet hava subayı olan 43 yaşındaki Bout'un, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika'daki, aralarında Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor ile Libya lideri Kaddafi'nin de bulunduğu pek çok ülke liderine silah sağlayarak iç savaşları teşvik ettiği ve Angola'daki iç savaşta, iki tarafa da silah sağladığı iddia ediliyor. Victor Bout'un avukatı iade kararının "siyasi" olduğunu ileri sürerek bu karara karşı mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti. Bout'un hikayesi, iki Amerikalı gazeteci tarafından kaleme alınan "Ölüm Taciri" adlı kitaba ve 2005 yılına ait "Lord of War" (Savaş Tanrısı) filmine de konu olmuştu. New York Times, kararın, ABD Başkanı Barack Obama yönetimi için zafer olarak değerlendirilebileceğini yazdı.