-"Ölüm Meleği"nin eşyaları ilgi görmedi NEW YORK (A.A) - 29.10.2011 - Ağır hastaların ölümüne yardımcı olduğu için ''ölüm meleği'' lakabıyla anılan Ermeni asıllı Amerikalı doktor Jack Kevorkian'ın ''intihar makinesi'' açık artırmadan çekildi. New York'ta, Kevorkian'ın eşyasının satışa sunulduğu müzayedede, makine gerekli ilgiyi görmeyince satıştan çekildi. Ayrıca Kevorkian'ın birini kendi kanıyla yaptığı 17 resmi de satılamadı. Kevorkian, Haziran ayında 83 yaşında ölmüş, mirasını yeğenine bırakmıştı. Ötenazi hakkını savunan Kevorkian, ölümcül hastalığa yakalanmış ağır hastalarını kendi istekleri doğrultusunda iğne yaparak öldürüyordu. Kevorkian'ın yöntemi yıllarca tartışma konusu olurken, bir çok sivil toplum kuruluşunun da tepkisini çekiyordu. Kevorkian, ikinci dereceden adam öldürmek suçundan mahkum olmuş, 8 yıl Michigan eyalet hapishanesinde kalmıştı. 2007 yılında özgürlüğüne kavuşan Kevorkian'ın en az 130 hastasını bu yöntemle öldürdüğü iddia edilmişti.