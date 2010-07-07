"Ölsem de affedemezsin"

T24- Halkalı'da sevgilisi ile tartıştığı iddia edilen THY'de çalışan genç hostes, çarşafla evinin balkon korkuluklarına, asılı halde bulundu. Genç kadının sevgilisine "Seni hep sevdim ve seveceğim. Ben öldükten sonra bile sen beni affetmeyi başaramazsın" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi
Türk Hava Yolları
'nda (THY) kabin memuru olarak çalışan Ece Ezgi Ün (21), oturduğu evin balkonundaki demir parmaklılara bağladığı çarşafla kendisini asarak intihar etti. Atakent Mahallesi 3. Etap 427 Ada A 21 Blok 25 numaralı dairenin balkon korkuluklarında asılı bir kadın olduğu ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Korkuluklardan, itfaiye ekiplerince daire içine alınan genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.DOĞALGAZI AÇTI
Polis yaptığı araştırmada cesetin 21 yaşındaki THY
'de kabin görevlisi Ece Ezgi Ün'e ait olduğunu belirledi. İddiaya göre Ece Ezgi Ün, saat 23.00 sıralarında sevgilisi Murat Kundak ile tartıştı. Bir süre sonra komşuları tarafından ağladığı duyulan genç hostes fırın ve şofbenin doğalgazını açtı.'BENİ AFFEDEMEZSİN'
Tartıştığı sevgilisine "Herkesten özür dilerim. Murat’ın ben seni hep sevdim. Zamanla beni unutacağından eminim. Ama ben seni hiç unutmayacağım. Seni hep sevdim ve seveceğim. Ben öldükten sonra bile sen beni affetmeyi başaramazsın" yazılı bir not yazan Ece Ezgi Ün içki içip, çok sayıda ilaç aldı. Kendisini kurtarmak isteyenleri engelleyeceğini düşünerek, evdeki mobilyaları salon kapısının önüne çekti ve kapıyı kilitleri.KENDİNİ BALKON KORKULUKLARINA ASTI
Balkon korkuluklarına bağladığı çarşafı boynuna dolayan Ün kendini boşluğa bıraktı. Ece Ezgi Ün’ün balkondan sallanan cesetini fark eden karşı blokta oturan bir site sakini durumu site yönetimini ve polise. Site yönetimi güvenlik görevlileriyle birlikte 9 katlı binanın 6. kattaki dairenin kapısını kırdı. Daire içinde gaz kokusu alan görevliler önce vanaları kapattı daha sonra da salon kapısını arkasındaki barikatı ittirerek içeri girdi. Genç kadının asılı bedeni olay yerine gelen itfaiye merdiven aracı yardımı ile dairenin içine alındı. Ün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde yapılan incelemede 6 adet boş hap kutusu, 2 şişe bira, 3 paket boş sigara, kredi kartları bulundu. Cep telefonunu da kapatan genç kadının televizyonu ile bilgisayarının açık olduğu öğrenildi.