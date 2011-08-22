-"Olimpiyat adaylığını olumsuz etkilemez" ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener, ''Hacettepe Doping Kontrol Merkezi, İstanbul'un raporuna eksi değil, tam tersine artı olarak yansıyacaktır'' dedi. Erdener, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından laboratuvar koşulları düzeltilinceye ve ISO kalitesine ulaşıncaya kadar lisansı askıya alınan Hacettepe Doping Kontrol Merkezi'nin, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığını olumsuz yönde etkilemeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili WADA'nın üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü belirten Erdener, ''Yetkililer konuşmalarımdan sonra önemli ölçüde haklılığımızı teslim etmiş durumda. Süreç şu anda hızla ilerliyor. Doping kontrol merkezimiz, çok yakın bir zamanda tekrar Türk sporuna hizmet etmeye başlayacaktır'' diye konuştu. Bu tür önemli merkezlerin kolay oluşturulmadığını vurgulayan Erdener, şöyle devam etti: ''Burada kazanılan deneyimler kolay olmuyor. Bazen bu işi Türkiye'de iyi niyetle yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar da çıkıyor ama bu iş gerçekten çok zor. Bugün dünya üzerinde sadece 35 laboratuvar faaliyet gösteriyor. Bunların sadece 3-4 tanesi ABD'de yer alıyor. Bazı ülkelerde 2'şer tane var. Onların dışında dünyada yaklaşık 28 ülkede ancak bir laboratuvar var. Ankara da bunlardan birisidir'' diye konuştu. -Süreci etkilemez- Erdener, doping kontrol merkeziyle ilgili durumun, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları'na adaylık sürecinin ilk bölümünde çözümleneceğini kaydederek, ''Gönül isterdi ki, bunların hiçbiri yaşanmasın. Laboratuvar, yaptığı hatayı kendisi bildirmiştir, başkası değil. Bu konuda WADA yetkilileri hakkımızı teslim etmiştir. Kısa bir zamanda konu çözümlenecektir. Hacettepe Doping Kontrol Merkezi, İstanbul'un raporuna eksi değil, tam tersine artı olarak yansıyacaktır. Bunu işin içinde yaşayan bir insan olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı. -Uluslararası organizasyonların önemi- Prof. Dr. Uğur Erdener, Türk sporunun, son yıllarda çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, bu durumun İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığına çok fazla katkısının olacağını belirtti. ''IOC İnceleme Komisyonu, tesisleri ve genel başlıkları incelemenin yanı sıra her spor dalıyla ilgili de birebir inceleme yapacak'' diyen Erdener, şöyle devam etti: ''Örneğin benim başkanlığını yaptığım Dünya Okçuluk Federasyonuna Türkiye'yi soracaklar. Biz de onlara Türkiye Okçuluk Federasyonunun geçmişte yaptığı, gerek salon, gerekse açık dünya ve Avrupa şampiyonalarından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da yapılan Dünya Kupası yarışmalarını IOC Başkanı, asbaşkanları ve diğer üye arkadaşlarım eşleriyle birlikte izlediler. Türkiye'nin ne kapasitede, nasıl bir organizasyon yaptığına şahit oldular. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Türkiye Basketbol Federasyonunun büyük başarıyla organize ettiği bir turnuva oldu. Şampiyonanın etkileyici organizasyonu, beraberinde 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirdi.'' Türkiye'nin birkaç yıl içinde çok önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Erdener, sözlerini şöyle tamamladı: ''Önümüzdeki yıl Dünya Salon Atletizm Şampiyonası gündeme gelecek. Organizasyon için özel yapılan tesisin inşaatına hızla devam ediliyor. Dünya Güreş Şampiyonası, Dünya Okçuluk Şampiyonası, WTA Dünya Sezon Sonu Turnuvası gibi birçok önemli turnuva, Türkiye'de olacak. Bu şampiyonaların tümü ülkenin organizasyon gücünü, kabiliyetini ortaya koyan büyük yarışmalardır. İşin yarışmalar bölümünde görev alacak teknik personel, bu ulusal federasyonlarımızın teknik kadrolarından oluşacak. İşin temelini onların yapacakları çalışmalar oluşturacak. Bu da Türkiye'nin kazanımlarından başlıcası olacak diyebilirim.''