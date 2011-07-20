-"ÖLEN İSRAİLLİ CASUS DEĞİL" WELLINGTON (A.A) - 20.07.2011 - Yeni Zelanda'da Şubat ayında Christchurch kentinde meydana gelen şiddetli depremin, "bir İsrail casus şebekesini ortaya çıkardığı"na ilişkin bir Yeni Zelanda gazetesinin haberi, Başbakan John Key tarafından yalanlandı. Key, gazetenin haberiyle ilgili açıklamasında, bölgede depreme yakalanan bir grup İsraillinin İsrail istihbaratıyla olası bağlantısına ilişkin soruşturma yapıldığını, ancak bir bağlantı bulunmadığını söyledi. Fairfax gazete grubu tarafından verilen ve önde gelen Yeni Zelanda gazetelerinde de yer bulan haberlerde, 181 kişinin hayatını kaybettiği depremde 3'ü ölen ve en az 3'ü kurtulan İsraillilerle ilgili bir casusluk şebekesine işaret edebilecek şüpheli durumlar bulunduğu kaydedilmişti. Haberlerdeki en büyük iddia olan, ölen İsraillilerden birinin en az 5 pasaportu olduğu bilgisi, Başbakan Key tarafından doğrulanmadı. Key, bahsedilen ölen İsraillinin sadece bir Avrupa pasaportunun bulunduğunu ve arkadaşlarının da ülkeden ayrılırken bu kişinin İsrail pasaportunu da ilettiğini söyleyerek, "Bu kişilerin sırtlarında çantalarıyla seyahat eden İsrailliler olduklarından başka bir kanıt yok" dedi. İsrail'in Yeni Zelanda'daki büyükelçisi Şemi Zur da yalanladığı haberi "bilim kurgu" olarak niteledi ve iddialara konu olan İsraillilerin "güzel bir ülkede tatil yapan gençler" olduğunu söyledi. Gazetelerdeki haberlerde, ölen İsraillilerden birinin en az 5 pasaportu bulunduğunun yanı sıra depremin ardından Başbakan Key'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından dört kez telefonla arandığına işaret edilmişti. Haberlerde, depremin ardından Christchurch kentinde kordon altına alınan bölgede resmi onayı olmayan bir İsrail arama kurtarma ekibinin çalışmasının, Yeni Zelanda yetkilileri tarafından durdurulduğu da belirtilmişti. Key'nin haberle ilgili basına ilk açıklamalarında, haberle ilgili yorum yapmasının ulusal çıkarlarına uygun olmadığını söylediği duyurulmuştu.