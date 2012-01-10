-"Okur yorumları" davasında karar İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan, Fethullah Gülen hakkında yapılan ''Okur yorumları'' nedeniyle ''içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkına ilişkin hakim kararını yerine getirmemek'' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bu suçtan tutuksuz yargılanan, ancak ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu bulunan sanık Barış Pehlivan ve tarafların avukatları katıldı. Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli sanığın cezalandırılmasını, Pehlivan'ın avukatı Tugay Topbaş ise 49 adet yorumun yayından kaldırıldığını ifade ederek, müvekkilimin beraatine istedi. Son sözü sorulan Pehlivan da beraatini talep etti. Hakim Metin Özdemir, sanığa yüklenen suçu sabit bularak, suçun işleniş biçimi, şahsi, sosyal ve ekonomik durumu dikkate aldığı Pehlivan'a 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul eden Hakim Özdemir, cezasının 5 aya indirilmesine hükmetti. Hakim Özdemir, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmayışı, suçun işlenmesiyle şikayetçide somut bir zararın oluşmaması, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. -İddianameden- Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve şikayetçi olarak Fethullah Gülen'in yer aldığı iddianamede, hakaret teşkil eden sözlerin yayından kaldırılmasına karar verilerek, bunun 19 Temmuz 2010 tarihinde Odatv'ye tebliğ edildiği, ancak mahkeme kararının yerine getirilmediği belirtiliyordu. Bilirkişi İsmail Kutsal tarafından yapılan incelemede hakaret teşkil eden, mahkeme kararında belirtilen yazıların internet ortamında silinmediğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, Pehlivan'ın 5651 sayılı ''İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun''un 9/4'üncü maddesi uyarınca ''içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkına ilişkin hakim kararını yerine getirmemek'' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.