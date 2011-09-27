"Okullarda hentbol" projesi başlıyor

T24 - Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) yürütmekte olduğu “Okullarda Hentbol” projesi Ekim ayı içinde Türkiye'de hayata geçirilecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; proje kapsamında Türkiye'deki 3 ilde kurslar düzenlenecek. Bu proje için seçilen Elazığ, İzmir ve Eskişehir'de IHF uzmanları ve (A) Milli Erkek Takımının eski antrenörü Macar Istvan Juhasz da kurslarda görev alacak.

Hentbolun daha çok yaygınlaştırılması için hazırlanan proje, 2011 yılında tüm ulusal federasyonlarda faaliyete geçirilecek. Proje ile okullarda görev yapan beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin, IHF uzmanları tarafından özel eğitim kurslarından geçirilerek, hentbol antrenörü yapılması amaçlanıyor.

Sözkonusu proje kapsamında, IHF tarafından görevlendirilecek uzman eğitimci ve aynı zamanda (A) Milli Erkek Takımı eski antrenörü Istvan Juhasz, 9–21 Ekim tarihleri arasında, belirlenen illerde düzenlenecek kurslarda bilgilerini öğretmenlere aktaracak. Bu kurslarda, 40-60 kişilik bir grup için her ilde günde 8, 3 günde toplam 24 saat eğitim verilecek. Ayrıca kurslarda 5–11 yaş grubunu eğiten beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerine öncelik verilecek. Açılacak kurslar tüm beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerine de açık olacak.

Kurslar, Elazığ'da 10–12 Ekim, Eskişehir'de 14–16 Ekim ve İzmir'de de 18–20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Eğitimlerde dersler, hentbola giriş, basitleştirilmiş kural ve kaideler, yöntem ve planlama, top kavrama, küçük oyunlar, taktik oyunlar, temel savunma oyunu, temel hücum oyunu ile temel kaleci oyunu başlıkları altında toplanacak.

Kurslara katılacaklar masraflarını kendileri karşılarken, başarılı olanlara katılımcı belgesi verilecek. Eğitimlere katılacaklar belirlenen il müdürlüklerine başvuracak.