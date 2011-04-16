-"ÖĞRETMEN CİNAYETİNDE" GELİŞME ERZURUM (A.A) - 15.04.2011 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde, okul çıkışı kadın öğretmeni darbeden zanlının çizilen robot resmine benzeyen şüpheli, İzmir'den Erzurum'a getirildi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin, okul çıkışında darbedilen öğretmen A.K'nin hastanede verdiği eşkal doğrultusunda robot resmi çizilen zanlıya yönelik yaptığı araştırmada, resme benzeyen şüpheli bir kişinin İzmir'de bulunduğu tespit edilmişti. İzmir ve Erzurum polisinin ortak çalışması sonucu İzmir'de yakalanan ve kimliği açıklanmayan şüpheli şahıs, Ankara aktarmalı uçakla Erzurum'a getirildi. Asayiş Şube bünyesinde kurulan özel ekibin Erzurum Havalimanı'ndan İl Emniyet Müdürlüğüne getirdiği şüpheli şahsa yönelik çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Şüphelinin Asayiş Şube'deki sorgusu sürüyor. Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 6 Nisan'da, Milli Egemenlik İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni A.K, okul çıkışı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce başına taş vurularak darbedilmiş, Pasinler Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve ameliyata alınan A.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı bildirilmişti.