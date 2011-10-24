-"Öfkeliler"i öfkelendirdiler MADRİD (A.A) - 24.10.2011 - İspanya'da ekonomik krizin etkisiyle geçtiğimiz 15 Mayıs tarihinde başlayan ve ''Öfkeliler'' diye adlandırılan halk hareketi, 20 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere katılmak için kurulan ''15 Mayıs Halk Hareketi Partisi''nin kendileriyle hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı. ''15 Mayıs Halk Hareketi Partisi'' adıyla kurulan ve 20 Kasım'daki genel seçimlere Madrid, Sevilla, Valencia ve Alicante kentlerinden katılacak olan siyasi parti, ''öfkeliler'' hareketinin başını çeken gruplar tarafından eleştirildi. Başkent Madrid'in Sol meydanındaki gösterilerin ve sokakta yapılan halk meclislerinin duyurulduğu ''madrid.tomalaplaza.net'' adlı internet sitesinde yer alan açıklamada, ''15 Mayıs Halk Hareketi Partisi' nin kendileriyle hiçbir bağlantısı olmadığı ve bu girişimin halk meclisine saygısızlık yaptığı'' savunuldu. ''15 Mayıs Halk Hareketi Partisi''nin kurucusu olan Jose Maria Rivera Cordoba'nın 2000 ve 2004 yıllarındaki seçimlere başka siyasi partilerden aday olarak katıldığı hatırlatılan açıklamada, bu tip girişimlerin kendileriyle bağlantılı olarak gösterilmesinin önlenmesi çağrısında bulunuldu. ''15 Mayıs Halk Hareketi, başlangıcından beri siyasi partilerin dışındadır'' denilen açıklamada, tüm İspanya'daki halk hareketlerinin, bu tip siyasi partilerin listesine girmekten kaçınmaları istendi. ''Hemen Gerçek Demokrasi'' yada ''15 Mayıs Hareketi'' gibi gruplardan bu zamana kadar yapılan açıklamalarda, seçimlerde hiçbir siyasi partiye destek vermeyecekleri, herkesin oy kullanmakta özgür bırakılacağı vurgulanırken, internetteki açıklamada da ''Bizi başka şeyler ilgilendiriyor. Yavaş hareket ediyoruz ve uzaklara ulaşmayı hedefliyoruz'' denildi. Ekonomik krizle bağlantılı sosyal ve siyasal protesto olarak 20 Kasım'daki genel seçimlere ''!5 Mayıs Halk Hareketi Partisi''nin yanısıra, 41 yaşında işsiz birinin kurduğu ''2012 Kriz Karşıtı Hareket'' de seçim listesinde yer alacak.