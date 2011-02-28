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Dünya

"ÖDEMELERİ 60 GÜN DONDURALIM" CENEVRE (A.A)

28 Şubat 2011 18:02

-"ÖDEMELERİ 60 GÜN DONDURALIM" CENEVRE (A.A) - 28.02.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Kaddafi rejiminin "halkını ezme" olanaklarını ortadan kaldırmak amacıyla, Libya'ya yapılacak tüm ödemelerin 60 gün boyunca dondurulması önerisinde bulundu. BM İnsan Hakları Konseyi toplantısının yapıldığı Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan Westerwelle, "bu katliamı durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini" söyleyerek, "yabancı askerleri kullanmak için diktatöre taze para gitmemesini sağlamak gerektiğini" belirtti. Westerwelle, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Fransız, İtalyan ve İngiliz meslektaşlarıyla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "para akışını kesmek için çalıştıklarını, ele alınmakta olan yeni fikrin, Libya'ya 60 gün boyunca tüm ödemelerin dondurulması olduğunu" belirterek, "ödemelerin dondurulmasını istediklerini" söyledi. Sadece ülkesi adına konuştuğunu vurgulayan bakan, halkını ezmek için Kaddafi'nin daha fazla yabancı asker toplamasının acilen engellenmesi gerektiğini kaydetti. Almanya, Fransa ve İtalya Libya'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler.

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