T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ÖCALAN, MİLLETVEKİLLERİNİN KARARLARINI DOĞRU BULUYOR" GEMLİK (A.A)

24 Haziran 2011 23:23

-"ÖCALAN, MİLLETVEKİLLERİNİN KARARLARINI DOĞRU BULUYOR" GEMLİK (A.A) - 24.06.2011 - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı, İmralı Adası'nda ziyaret eden avukatlar Ömer Güneş, Şakir Demir ve Mizgin Irgat, adadan döndü.  Avukatlardan Ömer Güneş, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''BDP destekli bağımsız milletvekillerinin, YSK'nın Hatip Dicle kararına tepki olarak Meclis'e girmeme kararı almasına ilişkin Öcalan bir şey söyledi mi?'' sorusuna, ''Bu konuda Öcalan, milletvekillerinin kararlarını doğru buluyor'' dedi. Güneş, ''Öcalan sonrası için bir şey söyledi mi?'' sorusuna ise ''Hayır, dediğim gibi 'Kendi kararlarıdır, doğru buluyorum' dedi'' yanıtını verdi. Gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamayan Güneş ve beraberindekiler Gemlik'ten ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24