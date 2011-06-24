-"ÖCALAN, MİLLETVEKİLLERİNİN KARARLARINI DOĞRU BULUYOR" GEMLİK (A.A) - 24.06.2011 - Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı, İmralı Adası'nda ziyaret eden avukatlar Ömer Güneş, Şakir Demir ve Mizgin Irgat, adadan döndü. Avukatlardan Ömer Güneş, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''BDP destekli bağımsız milletvekillerinin, YSK'nın Hatip Dicle kararına tepki olarak Meclis'e girmeme kararı almasına ilişkin Öcalan bir şey söyledi mi?'' sorusuna, ''Bu konuda Öcalan, milletvekillerinin kararlarını doğru buluyor'' dedi. Güneş, ''Öcalan sonrası için bir şey söyledi mi?'' sorusuna ise ''Hayır, dediğim gibi 'Kendi kararlarıdır, doğru buluyorum' dedi'' yanıtını verdi. Gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamayan Güneş ve beraberindekiler Gemlik'ten ayrıldı.