-"OBAMA MISIR'DA DÜZENLİ BİR GEÇİŞ İSTİYOR" WASHINGTON (A.A - 30.01.2011 - Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama'nın aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde Mısır'da ''düzenli bir geçişe'' verdiği desteği dile getirdiği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Başbakan Benyamin Netanyahu, bugün de İngiltere Başbakanı David Cameron'la telefonla görüştüğü hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Görüşmelerde Başkan Obama, şiddete karşı çıkmak ve itidal çağrısında bulunmak; barışçıl toplantı hakkı ve ifade özgürlüğü de dahil evrensel hakları savunmak; ve Mısır halkının isteklerine yanıt vermeye hazır bir hükümete düzenli bir geçişi desteklemek üzerindeki hassasiyetini tekraladı."