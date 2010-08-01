-"OBAMA ABBAS'I UYARDI" RAMALLAH (A.A) - 31.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Filistin lideri Mahmud Abbas'ı, İsrail ile doğrudan görüşmeleri başlatmazsa, ABD-Filistin ilişkilerinin zarar görebileceği konusunda uyardığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Obama'nın 16 Temmuz'da gönderdiği bir mektubunda sözkonusu uyarıda bulunduğunu söyledi. Bunun Abbas'a ABD tarafından yapılan şimdiye kadarki en sert uyarı olduğu belirtiliyor. Abbas, İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs topraklarında kurulacak bir Filistin devleti fikrini kabul etmesi halinde görüşmeyi başlatmakta ısrar ediyor.